Les centres d'achats de la Beauce se portent très bien

Un tour d'horizon effectué par EnBeauce.com révèle que les trois centres d'achats de la Beauce présentent un taux d'occupation de 90% et plus.

«Ça va bien au Carrefour Saint-Georges. L'achalandage et les ventes sont en augmentation. Nous dépasserons, entre autres, les quatre millions de visiteurs cette année», a indiqué Alexandra Bélanger, directrice marketing des centres commerciaux du Groupe Mach, en réponse aux questions acheminées par courriel.

Rappelons que ce propriétaire immobilier s'est porté acquéreur au printemps 2022 du plus gros centre commercial de la région, qui a ouvert ses portes voilà 50 ans, plus précisément le 20 novembre 1974.

Le nombre d’unités visuellement vacantes sur tout les paliers de l'immeuble est actuellement de 15 mais le taux d’inoccupation est de 10%, signale Mme Bélanger. «Le nombre de locaux non-occupés est en constante mouvance puisque nos équipes de locations discutent activement de plusieurs projets d’agrandissement, de relocalisation et de réaménagement des unités.»

À ce sujet, la porte-parole n'a donné aucune indication si certains commerces actuellement en place n'avaient pas l'intention de poursuivre leur location d'espace au Carrefour. «Par respect pour nos locataires et leurs employés, nous ne commentons jamais publiquement ce genre d’information. Les discussions de renouvellement, de nouveau ou de fin de baux sont toujours confidentielles car nous respectons les échéanciers de nos locataires quant à ce genre d’annonce», a fait savoir la directrice.

Quant à l'avenir «nous sentons que le commerce de détail vit une transformation positive, qu'il reprend de la vigueur et que plusieurs détaillants démontrent un intérêt marqué pour le marché de Saint-Georges. Ayant fait l’acquisition du Carrefour Saint-Georges en mars 2022, alors que nous avions encore des mesures Covid et que plusieurs détaillants étaient fragilisés par ces mesures, nous sommes heureux d’être revenu à un achalandage au-delà de celui que nous avions avant la pandémie et sommes très confiants avec tous les projets qui sont sur la table», de conclure Alexandra Bélanger.

Les Galeries de la Chaudière

L'année 2024 marque aussi les 50 ans d'existence des Galeries de la Chaudière à Sainte-Marie-de-Beauce.

Le centre commercial, qui est situé en plein coeur de la ville sur le boulevard Vachon, a connu huit agrandissements, entre 1978 et 2003, qui ont fait porter sa surface à presque 160 000 pieds carrés. Depuis 2018, les galeries appartiennent à l’entreprise Immostar.

Pour l'heure, six espaces commerciaux, incluant un kiosque, sont disponibles pour location sur les 21 emplacements que compte l'endroit, a confirmé le directeur général, Gilbert Brochu, lors d'un entretien téléphonique.

Dans les faits, le taux d'occupation se situe à 96%, une situation très stable depuis plusieurs années, «malgré la pandémie», a signalé le gestionnaire sur un ton optimiste.

Il prévoit que les données d'achalandage pour 2024 seront au moins équivalentes, sinon supérieures, à celle de l'an dernier, alors que plus de 1,4 millions de personnes ont fréquenté la mail commercial.

Place Centre-Ville

Le «plus jeune» des centres d'achats (1978) affiche presque complet. «Il nous reste à peine 2000 pieds carrés qui sont libres au deuxième niveau, sur nos 140 000 pieds carrés. Aussi bien dire qu'on est plein», a confié au téléphone le directeur administratif, Jean-Nil Cloutier.

L'endroit, — situé au coeur de Saint-Georges, comme son nom l'indique, en sandwich entre la 1ère avenue et la Promenade Redmond, a ceci de particulier qu'il est autant un édifice à bureaux qu'un lieu commercial.

C'est le cas avec Service Canada et la Société de l'assurance automobile du Québec, qui sont deux importants locataires de l'endroit. D'ailleurs, de gros travaux d'aménagement ont présentement cours à l'intérieur de l'édifice pour les besoins de la SAAQ. Les. nouveaux bureaux seront complétés le printemps prochain.

«Durant la pandémie, on a aidé le plus possible nos locataires pour les garder avec nous. Ils sont tous restés, sauf une agence de voyages qui n'a pu survivre à l'interdiction des vols», a fait savoir M. Cloutier.

Notons que Place Centre-Ville appartient à l'entreprise immobilière Trudel depuis 2017.