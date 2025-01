Le repreneuriat au coeur du Gala de l'entreprise beauceronne 2025

C’est sous le thème « Découvrez la magie du repreneuriat et faites briller vos talents » que le 36e Gala de l’entreprise beauceronne se tiendra le 31 mai, au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville à Saint-Georges.

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 6 janvier, la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a dévoilé la présidence d’honneur de cette édition : Vincent Rodrigue, président de Rodrigue & Fils | Cuisine et salles de bain.

« Nous sommes honorés de compter, parmi nous, un entrepreneur beauceron, repreneur dont les choix stratégiques et la vision éclairée témoignent d’une croissance maîtrisée et inspirante. Je suis convaincue que M. Rodrigue saura inspirer la communauté d’affaires par son parcours exemplaire », a déclaré Karine Couture, présidente du conseil d’administration de la CCSG.

Reconnu comme un événement important du milieu entrepreneurial beauceron, le Gala mettra à l’honneur des entreprises locales à travers une sélection de 21 Prix Prestige, dont des nouveautés cette année.

Une thématique porteuse de sens

« C’est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd’hui pour vous annoncer ma participation en tant que président d’honneur du Gala de l’entreprise beauceronne 2025. Ce gala, sous le thème du repreneuriat, un mot porteur de sens et de promesse, est pour moi une occasion précieuse de partager une vision et un engagement profond », a ajouté Vincent Rodrigue, président d’honneur.

Il a également rappelé l’importance du repreneuriat, soulignant son rôle crucial dans la continuité et la transformation des entreprises : « Être repreneur/repreneuse est plus qu’un simple défi entrepreneurial. C’est un acte de continuité et de transformation. C’est préserver les savoir-faire, assurer la pérennité des emplois, tout en insufflant de nouvelles énergies et de nouvelles idées à des entreprises qui ont déjà marqué leur empreinte dans notre économie. »

Les nouvelles distinctions

Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce, a détaillé les nouveaux prix lors de la présentation, avec l'arrivée des Jarrets Ambassadeur, Commerce de détail, Inclusion et Repreneuriat . Elle a notamment mis l’accent sur ce dernier, qui récompensera une entreprise reprise avec succès depuis moins de deux ans. « Ce prix célèbre l'engagement et la vision de l'entrepreneur ayant revitalisé l'entreprise, en y apportant des idées novatrices et des pratiques efficaces », a-t-elle expliqué.

Pour l’édition 2025, le Prix du public mettra en lumière un secteur spécifique : celui des designers. Ce prix, attribué par les votes des citoyens jusqu’au 6 janvier dernier, deviendra le Jarret Designer de l’année.

Les inscriptions pour participer à cette nouvelle édition soirée sont dès à présent ouvertes. Pour plus d’informations, contactez la Chambre de commerce de Saint-Georges au 418-228-7879 ou par courriel à [email protected].