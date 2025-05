Sociétés les mieux gérées au Canada: Avantis Coopérative à nouveau lauréate

L'entreprise Avantis Coopérative, lauréate du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada en 2024, s’est requalifiée en 2025 pour conserve son prestigieux titre grâce à son rendement global et sa croissance soutenue.

Ce programme récompense les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir et conserver cette reconnaissance, les compagnies sont évaluées annuellement sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l’engagement, des capacités et de l’innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« C’est une fierté renouvelée de se retrouver parmi les lauréates 2025. Cette reconnaissance rayonne sur l’ensemble de l’organisation et souligne tout l’engagement des 1 200 coéquipiers d’Avantis dans le succès de notre coopérative. Après six ans d’existence, tous les efforts pour développer notre culture organisationnelle, dans le respect de nos valeurs, portent fruits. C’est un honneur de se mesurer aux meilleures entreprises canadiennes pour qui l’excellence fait partie du quotidien. Nous partageons ce titre avec nos membres, nos clients et nos partenaires d’affaires qui nous font confiance et comptent sur nous chaque jour », a déclaré le chef de la direction d’Avantis Coopérative, Michel Delisle.

Rappelons qu'Avantis Coopérative, dont le siège social est à Sainte-Marie-de-Beauce, a un chiffre d’affaires de 668 millions de dollars, compte 15 600 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que 1 200 coéquipiers. Elle opére près d’une centaine de places d’affaires sous les bannières Sollio Agriculture, BMR, Agrizone, New Holland, Wacker Neuson et Sonic. Enfin, Avantis Coopérative est membre du réseau de Sollio Groupe Coopératif.