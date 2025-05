Destination Beauce: déficit de 45 000 $ pour l'année financière 2024

L'organisme à but non lucratif Destination Beauce, qui a pour mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région, a terminé son année financière 2024 avec un déficit d'opération de 45 315 $.

Ce sont les résultats qui ont été présentés, ce jeudi 29 mai, à la quarantaine de représentants d’entreprises et de partenaires qui ont assisté à l’assemblée générale annuelle du regroupement, tenue au Club de golf Sainte-Marie.

Ainsi, au 31 décembre dernier, les revenus avaient atteint 614 726 $, pour des dépenses de 660 041 $.

Parmi les investissements, on rapporte une somme de 161 752 $ en promotion touristique, comparativement à 146 299 $ l'an dernier, par le biais de quatre campagnes, ont indiqué avoir ont connu une augmentation de leur achalandage touristique ou une stabilité au cours de l'été 2024. A contrario, 29% des répondants ont connu une baisse.

« L’année qui s’achève aura été marquée par des accomplissements majeurs qui méritent d’être soulignés avec fierté. Après près de sept ans d’efforts, de détermination et de collaboration, nous avons complété le projet d’envergure de la Route de la Beauce qui représente bien plus qu’un simple aboutissement: il incarne notre vision à long terme, notre engagement envers notre milieu et notre capacité à concrétiser des ambitions collectives. Enfin, de nouvelles embauches sont venues renforcer l’équipe en fin d’année, injectant un vent de fraîcheur, de nouvelles idées et de l’élan pour relever les défis à venir », a partagé à l'assemblée Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique.

Le conseil d’administration compte neuf administrateurs dont voici la composition pour la nouvelle année: Emmanuelle Grenier, Vanessa Breton, Jean-Yves Goulet, Marie-Ève Poulin (secrétaire-trésorière), Nick Fortin, Mireille Vézina, René Leduc (président), Gaétan Vachon (vice-président) et François Morin.