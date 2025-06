Le Groupe NPI | Nikol Poulin reçoit le Jarret d'Or

Le Groupe NPI | Nikol Poulin s'est vu remettre le Jarret d'Or lors du 36e Gala de l’entreprise beauceronne organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges le 31 mai.

La famille était présente pour recevoir ce prix au nom de M. Poulin, qui n’a pu assister à la soirée en raison de problèmes de santé.

Au total, ce sont plus de 320 personnes qui ont participé à cet événement tenu au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville à Saint-Georges. Placé sous le thème du repreneuriat, ce gala a été un succès. Alain Choquette, magicien et illusionniste de renom, a su captiver l’audience par sa présence scénique et ses tours empreints de mystère, apportant une touche de magie à la soirée.

« Reprendre l’entreprise familiale, c’est bien plus que poursuivre une tradition. C’est bâtir sur des fondations solides tout en osant faire évoluer ce qui existe déjà. Le Gala nous rappelle que chaque repreneur est aussi un créateur », a souligné Vincent Rodrigue, président d’honneur de cette édition et copropriétaire de Rodrigue & Fils | Cuisines et salles de bains.

La directrice générale de la Chambre de commerce, Mme Annie Gilbert, a également tenu à souligner la mobilisation du milieu et l’importance de soutenir la relève. « Voir autant de fierté et d’enthousiasme autour de nos entreprises, c’est extrêmement porteur pour notre région. Merci à tous ceux et celles qui croient en notre mission et qui font vivre ce Gala année après année. »

Voici la liste de tous les récipiendaires:

Jarret ambassadeur de marque – Tapis Venture

Jarret commerce de détail – La Miellerie de Sophie

Jarret d’or – Groupe NPI | Nikol Poulin

Jarret éducation interordres – Produits forestiers D&G ltée

Jarret employé par excellence – M. Serge Poulin | Larivière Électronique (Sonxplus)

Jarret entreprise agricole – Ferme Roquet

Jarret implication sociale – La Boîte.

Jarret inclusion – CHAP Alliance

Jarret innovation – Tapis Venture

Jarret l’Aile jeunesse – Concrea

Jarret nouvelle entreprise – ALIO - Clinique du Mouvement

Jarret organisme à but non lucratif – Beauce Art

Jarret organisme communautaire – Le Berceau | Centre périnatal

Jarret personnalité d’affaires de l’année – Les Équipements Lapierre

Jarret prix du public – Signé SP | Sandra Patry

Jarret projet d’investissement – Boucherie Idéale

Jarret repreneuriat – Golf du Lac Poulin

Jarret services professionnels – Élagage SL Plus

Jarret travailleur autonome | microentreprise – Marie-Soleil Gilbert, consultante en développement local

Jarret président d’honneur 2025 – M. Vincent Rodrigue | Armoires Rodrigue & Fils – Cuisines et salles de bain