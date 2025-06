L'organisme à but non lucratif Destination Beauce, qui a pour mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région, a terminé son année financière 2024 avec un déficit d'opération de 45 315 $. Ce sont les résultats qui ont été présentés, ce jeudi 29 mai, à la quarantaine de représentants d’entreprises et de partenaires qui ont ...