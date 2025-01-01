Tornade confirmée à Saint-Évariste-de-Forsyth en juin dernier

C’est désormais confirmé : une tornade de force EF1 a bel et bien touché terre à Saint-Évariste-de-Forsyth le 19 juin dernier, causant d’importants dommages sur son passage.

L’annonce a été faite par le Northern Tornadoes Project (NTP) le 8 septembre, après l’analyse d’images satellites du secteur.

Cette tornade, dont les vents ont été estimés à 145 km/h, a parcouru une trajectoire de 7,26 km, avec une largeur maximale de 120 mètres. Elle s’est principalement abattue dans des zones boisées, provoquant des bris importants dans l’environnement forestier. La trajectoire allait d’ouest en est, débutant à 17 h 25 (heure estimée par radar).

Sur le terrain, plusieurs signes de ce passage avaient déjà été observés en juin, notamment des arbres déracinés ou couchés dans une même direction. La violence du phénomène avait rapidement soulevé des hypothèses de tornade, que les données du NTP viennent désormais confirmer.

Une tornade de force EF1

La classification EF1 signifie que les vents ont atteint une intensité modérée à forte, pouvant causer des bris notables, comme des toitures arrachées, des arbres déracinés et des véhicules déplacés. À Saint-Évariste, la localisation des dégâts les plus importants a été identifiée autour des coordonnées 45.9288N, 70.9213W.

Pour information, le Northern Tornadoes Project a été fondé en 2017 par l’Université Western en partenariat avec plusieurs institutions, dont l’Université du Manitoba, The Weather Network et Environnement et Changement climatique Canada. Sa mission : détecter les tornades partout au pays, mieux comprendre les phénomènes météorologiques extrêmes, et contribuer à l’adaptation face aux changements climatiques.

Ce type d’événement rappelle que la Beauce n’est pas à l’abri de phénomènes météo extrêmes.