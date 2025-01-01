Près de 18 000 $ pour l’aménagement durable des forêts publiques

L’appel à projets du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour l'année 2026 est lancé pour la MRC des Etchemins.

Ce programme soutient des initiatives visant l’entretien ou l’amélioration des chemins multiusages en forêt publique; la promotion de l’aménagement durable du territoire forestier; la valorisation de la ressource forestière, et la mise en œuvre de stratégies forestières régionales.

Pour le territoire des Etchemins, l’enveloppe budgétaire est de 17 600 $. Les organisations intéressées sont invitées à communiquer avec la MRC afin d’obtenir les informations spécifiques à leur projet. Pour obtenir plus d’informations sur les critères et les activités admissibles, vous pouvez consulter le guide du promoteur disponible sur le site Internet de l'administration municipale régionale.

Les organismes admissibles sont les municipalités, les communautés autochtones, les organismes à but non lucratif, les agences régionales de mise en valeur des forêts privées et les institutions d’enseignement reconnues par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Les documents requis pour déposer une demande sont disponibles sur le site web de la MRC des Etchemins. Ils devront être acheminés, au plus tard le 30 janvier 2026, au directeur de l’aménagement du territoire, Éric Guenette, par voie de courriel (eguenette@mrcetchemins.qc.ca).