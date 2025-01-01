Nous joindre
Stimuler la compétitivité du commerce de détail

Les nouvelles heures d'ouverture d'établissements commerciaux seront bientôt implantées

durée 13h00
22 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui que les projets pilotes visant à prolonger les heures d'ouverture de certains établissements commerciaux seront instaurés dès le 2 octobre prochain.

Ainsi, à Saint-Georges, à Gatineau et à Laval, les commerces non alimentaires seront autorisés, sur une base volontaire, à ouvrir leurs portes au public jusqu'à 20 h les samedis et dimanches, et ce, pour une période d'un an. L'objectif : évaluer, à petite échelle, les répercussions liées à la modification des heures d'ouverture sur la compétitivité des entreprises, le personnel et la clientèle des commerces.

« Le Québec est l'un des rares endroits en Amérique du Nord à légiférer sur les heures d'ouverture. Dans un esprit de déréglementation pour nos commerces, ces projets pilotes visent à offrir un environnement d'affaires stimulant pour les établissements commerciaux et à évaluer si l'augmentation des heures d'ouverture peut avoir une influence positive sur leurs affaires », a précisé Samuel Poulin.

Les lieux touchés par ces projets sont les commerces non alimentaires (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) qui proposent des produits en vente au détail. Les établissements d'alimentation, les pharmacies et certains autres commerces bénéficient d'une exemption à la loi.

Un autre projet pilote cible l'ouverture des boutiques érotiques jusqu'à 23 h tous les jours, incluant les jours fériés, partout au Québec. La participation se fera également sur une base volontaire à partir du 2 octobre. Les heures d'ouverture légales prévues dans la loi seraient, selon certaines parties prenantes, mal adaptées aux besoins de la clientèle ainsi qu'à la réalité de ces commerces. Le régime d'heures d'ouverture évalué au moyen du projet pilote permettra de mieux analyser leur réalité.

Au terme de ces projets, un rapport sera publié pour en présenter les résultats et déterminer s'il y a lieu d'adopter des mesures permanentes, lesquelles seraient implantées partout au Québec, le cas échéant.

Notons que les trois villes participantes ont été choisies en fonction de leur taille et de leur emplacement géographique. Ainsi, la ville de Gatineau a été sélectionnée en raison de sa situation à la frontière de l'Ontario et celle de Laval pour son caractère urbain et sa position de pôle suprarégional du commerce de détail. La ville de Saint-Georges complète le portrait compte tenu de son économie locale représentative des régions éloignées des grands centres urbains.

