Le Restaurant 1668 finaliste du Prix restaurateur 2025

Le Restaurant 1668, de Saint-Georges, faisait partie des finalistes du Prix restaurateur 2025 remis par le programme Aliments du Québec au menu.

Ce prix récompense un établissement qui se démarque par son engagement envers l’approvisionnement, l’utilisation et la mise en valeur des aliments québécois. Bien que ce soit la Microbrasserie Le Presbytère, située en Mauricie qui a remporté le prix, le jury a retenu deux restaurants finalistes qui ont talonné le gagnant, soit le Restaurant 1668, ainsi que le Baumier, situé dans les Laurentides.

« Ce prix décerné à la Microbrasserie Le Presbytère est pleinement mérité. Félicitations également au Restaurant 1668 et au Baumier, qui se distinguent comme des exemples inspirants pour l’industrie. Avec plus de 1 000 membres reconnus à travers la province, je me réjouis de constater l’engagement croissant des restaurateurs québécois envers les produits d’ici et notre programme Aliments du Québec au menu, qui rapproche l’offre de la demande et valorise l’approvisionnement local dans tous les types d’établissements », a souligné Isabelle Roy, directrice générale d’Aliments du Québec.

Fondé par le chef Ariel Cardinal-Petit à Saint-Georges, le Restaurant 1668 célèbre les saveurs du Québec en mettant au cœur de sa cuisine les produits locaux et de saison. Son nom, qui fait référence à la superficie de la province en kilomètres carrés, soit 1 668 000 km2, reflète son engagement à valoriser pleinement le territoire. Chaque plat illustre la fraîcheur et l’authenticité des produits locaux, offrant aux convives une gastronomie où qualité et terroir se rencontrent.

Notons que ce restaurant beauceron était déjà parmi les 15 restaurants en nomination en 2024.