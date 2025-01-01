Six distinctions «Sommets» remises par Beauce-Centre Économique

L’excellence entrepreneuriale dans Beauce-Centre était sous les feux des remparts, lors de la 26e Soirée des Sommets, tenue hier au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

En effet, six trophées de reconnaissance en affaires ont été décernée par l'organisme Beauce-Centre Économique, devant les 225 convives qui participaient à l'événement.

Ainsi, le Sommet Enracinement est allé à Paul Doyon, un producteur laitier de Saint-Joseph-des-Érables, qui est aussi le 1er vice-président général de l’Union des producteurs agricoles du Québec. Dans une vidéo projetée pour l'occasion, plusieurs ont témoigné de son engagement pour le milieu agricole, lui qui exploite la ferme établie par ses aïeux en 1742. Il est reconnu pour être un homme «positif, intègre, honnête et un grand communicateur», dont l'énergie garantit le succès des projets auxquels il s'associe.

Pour le Sommet VRAIment Beauce, le comité de sélection a choisi David Latulippe, un artiste chanteur de renom au Québec et à l’international, qui connaît une ascension fulgurante depuis le début de sa carrière. Originaire de Tring-Jonction, le chanteur a récemment foulé les planches des plus prestigieuses salles de spectacle européennes en interprétant le rôle de Zéro Janvier dans l’opéra rock Starmania.

En raison de son approche pour une agriculture responsable et durable, Les Produits Éco-Logiques SGF, mieux connus sous le nom des Viandes d’Autrefois, se sont mérités le Sommet Innovation. En effet, cette ferme porcine de Saint-Frédéric récupère et recycle au maximum les résidus alimentaires qui, autrement, se retrouveraient dans les sites d’enfouissement.

Par ailleurs, c'est Jennifer St-Cyr qui a été reconnue comme Jeune personnalité d’affaires, en raison de son concept unique de café urbain en région. En effet, elle opère en plein coeur de Saint-Victor La Mignonne Beauceronne, un lieu de rencontre multigénérationnel qui offre un menu varié et de grande qualité.

Enfin, le Sommet Entreprise de l’année est allé au centre de la petite enfance et bureau coordonnateur Au Jardin de Dominique. Fondé à Beauceville en 1975, le centre coordonne aujourd'hui 281 places en milieu familial, en plus d’accueillir 175 enfants dans ses quatre installations. L’équipe est composée de 65 employés qui se distinguent par leur engagement envers la formation continue et la qualité éducative.

Conférence d'ouverture

Comme c'est la tradition à la Soirée des Sommets, l'événement s'est ouvert avec le message du conférencier invité au gala, qui a reçu un trophée Sommet pour le remercier de sa participation au succès de l'événement.

Cette année, David Lemieux s'est prêté à l'exercice sous le thème De l’idée à la réalité. Cet ingénieur chimiste de formation et spécialisé dans le domaine des technologies environnementales, a partagé les étapes de son impressionnant parcours qui l’ont mené à démarrer son entreprise KSM, située à Tring-Jonction. Avec ses partenaires, il a investit 70 M$ dans une usine de revitalisation des résidus miniers qui emploiera jusqu'à 65 personnes.

Née d’une idée en laboratoire visant à produire des fertilisants en limitant les émissions de GES, plusieurs étapes ont été franchies pour en arriver à la réalité innovante et précurseure qu’est KSM aujourd’hui. Se qualifiant lui-même comme «un gars de défis», il a invité les convives à croire en leurs idées, à cultiver la persévérance et à demeurer tenace.

À son tour, la présidente du conseil d'administration de Beauce-Centre Économique, Dominic Paré, a déclaré que «c'est tout un honneur de mettre en lumière des gens et des organisations qui œuvrent avec passion, motivés par un désir de progresser, de se réinventer et de toujours se pousser à faire mieux. C’est ce qui rend l’événement mémorable à chaque édition.»