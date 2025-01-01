Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une 26e soirée de gala

Six distinctions «Sommets» remises par Beauce-Centre Économique

durée 10h00
24 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’excellence entrepreneuriale dans Beauce-Centre était sous les feux des remparts, lors de la 26e Soirée des Sommets, tenue hier au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

En effet, six trophées de reconnaissance en affaires ont été décernée par l'organisme Beauce-Centre Économique, devant les 225 convives qui participaient à l'événement.

Ainsi, le Sommet Enracinement est allé à Paul Doyon, un producteur laitier de Saint-Joseph-des-Érables, qui est aussi le 1er vice-président général de l’Union des producteurs agricoles du Québec. Dans une vidéo projetée pour l'occasion, plusieurs ont témoigné de son engagement pour le milieu agricole, lui qui exploite la ferme établie par ses aïeux en 1742. Il est reconnu pour être un homme «positif, intègre, honnête et un grand communicateur», dont l'énergie garantit le succès des projets auxquels il s'associe.

Pour le Sommet VRAIment Beauce, le comité de sélection a choisi David Latulippe, un artiste chanteur de renom au Québec et à l’international, qui connaît une ascension fulgurante depuis le début de sa carrière. Originaire de Tring-Jonction, le chanteur a récemment foulé les planches des plus prestigieuses salles de spectacle européennes en interprétant le rôle de Zéro Janvier dans l’opéra rock Starmania.

En raison de son approche pour une agriculture responsable et durable, Les Produits Éco-Logiques SGF, mieux connus sous le nom des Viandes d’Autrefois, se sont mérités le Sommet Innovation. En effet, cette ferme porcine de Saint-Frédéric récupère et recycle au maximum les résidus alimentaires qui, autrement, se retrouveraient dans les sites d’enfouissement.

Par ailleurs, c'est Jennifer St-Cyr qui a été reconnue comme Jeune personnalité d’affaires, en raison de son concept unique de café urbain en région. En effet, elle opère en plein coeur de Saint-Victor La Mignonne Beauceronne, un lieu de rencontre multigénérationnel qui offre un menu varié et de grande qualité.

Enfin, le Sommet Entreprise de l’année est allé au centre de la petite enfance et bureau coordonnateur Au Jardin de Dominique. Fondé à Beauceville en 1975, le centre coordonne aujourd'hui 281 places en milieu familial, en plus d’accueillir 175 enfants dans ses quatre installations. L’équipe est composée de 65 employés qui se distinguent par leur engagement envers la formation continue et la qualité éducative.

Conférence d'ouverture

Comme c'est la tradition à la Soirée des Sommets, l'événement s'est ouvert avec le message du conférencier invité au gala, qui a reçu un trophée Sommet pour le remercier de sa participation au succès de l'événement.

Cette année, David Lemieux s'est prêté à l'exercice sous le thème De l’idée à la réalité. Cet ingénieur chimiste de formation et spécialisé dans le domaine des technologies environnementales, a partagé les étapes de son impressionnant parcours qui l’ont mené à démarrer son entreprise KSM, située à Tring-Jonction. Avec ses partenaires, il a investit 70 M$ dans une usine de revitalisation des résidus miniers qui emploiera jusqu'à 65 personnes.

Née d’une idée en laboratoire visant à produire des fertilisants en limitant les émissions de GES, plusieurs étapes ont été franchies pour en arriver à la réalité innovante et précurseure qu’est KSM  aujourd’hui. Se qualifiant  lui-même comme «un gars de défis», il a invité les convives à croire en leurs idées, à cultiver la persévérance et à demeurer tenace.

À son tour, la présidente du conseil d'administration de Beauce-Centre Économique, Dominic Paré, a déclaré que «c'est tout un honneur de mettre en lumière des gens et des organisations qui œuvrent avec passion, motivés par un désir de progresser, de se réinventer et de toujours se pousser à faire mieux. C’est ce qui  rend l’événement mémorable à chaque édition.»

RECOMMANDÉS POUR VOUS

LeBlanc tempère les espoirs d'un accord imminent avec les États-Unis

Publié le 21 octobre 2025

LeBlanc tempère les espoirs d'un accord imminent avec les États-Unis

Le ministre responsable des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, Dominic LeBlanc, tempère l'espoir «un peu sur-optimiste» d'une entente imminente avec l'administration américaine visant à alléger l'ampleur des droits de douane. «Moi, je suis optimiste de nature, mais nous avons encore du travail devant nous», a-t-il dit mardi ...

LIRE LA SUITE
Un total de 16 trophées Perséides remis en Nouvelle-Beauce

Publié le 17 octobre 2025

Un total de 16 trophées Perséides remis en Nouvelle-Beauce

C’est devant plus de 360 personnes, issues du monde des affaires, que la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, son 13e Gala des Perséides. Sous le thème Coopérer, s’engager, innover, cette soirée de reconnaissance a permis de mettre en lumière la réussite, le leadership et ...

LIRE LA SUITE
Passage du flambeau chez le manufacturier Mirage

Publié le 17 octobre 2025

Passage du flambeau chez le manufacturier Mirage

Après plus de 40 ans à la tête de l’entreprise qu'il a fondée, Pierre Thabet passe le flambeau à son fils, Jean-Pierre Thabet, en le nommant président et chef de la direction du manufacturier de planchers de bois franc Mirage. «Il est prêt à poursuivre notre histoire et à mener l’entreprise vers de nouveaux sommets», a signalé le paternel, dans ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge