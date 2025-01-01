Nous joindre
Défi-Québec

L'Épicerie Kios reçoit une bourse de 50 000$

durée 11h00
4 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’Épicerie Kios, fondée par Alexandre Gilbert-Vanasse à La Guadeloupe, a remporté récemment une bourse de 50 000$ avec Défi-Québec.

Grâce à cette récompense, le projet va s’implanter à Québec sous le nom « Chefs Nomades » pour poursuivre sa mission en partageant des plats santé, avec des produits d'ici, en partenariat avec les producteurs locaux. 

L’idée c’est d’utiliser le même principe de casier, mais dans un camion qui se rendra directement auprès du consommateur avec la collaboration de chefs cuisiniers, dont Christophe Perny.

Rappelons que l’Épicerie Kios a ouvert à La Guadeloupe en août 2024. Elle permet aux clients de se rendre à l’épicerie à toute heure, de choisir les produits via une borne électronique, de payer et de récupérer leurs achats en ouvrant les casiers sélectionnés. En un clic, des produits locaux tels que des légumes, des fruits, de la viande fraîche ou encore des plats préparés sont disponibles.  

L'Épicerie Kios se trouve également à Audet, ainsi qu’à Notre-Dame-des-Pins.

