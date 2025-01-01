À Saint-Côme-Linière, Marilie Tanguay mise sur une pharmacie moderne

Après près de trois mois de travaux, la pharmacie Proxim de Saint-Côme-Linière a officiellement rouvert ses portes ce mercredi 17 décembre.

Propriétaire de l’établissement depuis sept ans, la pharmacienne Marilie Tanguay a profité de cette période de rénovations pour transformer en profondeur les lieux, dans l’objectif d’adapter la pharmacie aux nouvelles réalités du métier et d’améliorer les services offerts à la population locale.

Implantée depuis très longtemps au même endroit, autrefois annexée à la clinique médicale du village, la pharmacie avait atteint les limites de ses installations. « L’espace était beaucoup plus restreint, c’était moins propice aux nouveaux actes de pharmacie qu’on a actuellement », explique Mme Tanguay, en rappelant que l’équipe s’est considérablement agrandie au fil des ans, passant presque du simple au triple depuis ses débuts.

Le projet de rénovation, amorcé il y a environ un an et demi, s’est accéléré dans un contexte où la profession de pharmacien évolue rapidement. « Il y a aussi beaucoup de nouvelles opportunités pour les pharmaciens notamment avec la loi 67 qui s’en vient. On a beaucoup plus de pouvoirs et de services cliniques qui vont pouvoir être offerts. Il nous fallait vraiment des nouveaux locaux mieux aménagés », souligne-t-elle.

L’intérieur a été entièrement refait, la surface de travail doublée, tout comme l’entrepôt situé au sous-sol. L’extérieur du bâtiment a également été rénové. Durant les travaux, l’équipe a poursuivi ses activités dans un local temporaire avant de réintégrer les lieux au début de la semaine.

La nouvelle configuration mise notamment sur la confidentialité, avec l’ajout de bureaux de consultation. « On a mis beaucoup plus de fonctionnalités avec des bureaux de consultation et un air plus confidentiel », précise la pharmacienne.

Des casiers accessibles en tout temps

Parmi les nouveautés les plus visibles, l’installation de casiers automatisés à l’entrée de la pharmacie permet désormais aux clients de récupérer leurs commandes en dehors des heures d’ouverture. « On a des heures d’ouverture assez restreintes souvent dans les villages comme ici. On est ouvert jusqu’à 17 h 30 en semaine, donc les casiers nous permettent de mettre les commandes des gens qu’on prépare dans la journée », explique Mme Tanguay.

Ces casiers, accessibles 24 heures sur 24, autant la semaine que la fin de semaine, peuvent contenir principalement des médicaments, mais aussi certains produits courants. Les commandes peuvent être placées par téléphone ou directement via l’application mobile de Proxim.

La modernisation passe également par l’automatisation du laboratoire, avec l’ajout de deux tours robotisées. La pharmacie compte aujourd’hui 13 employés, un effectif qui reflète l’importance du service de proximité dans une municipalité.

Au-delà des travaux, la pharmacienne tient à souligner le rôle central de la communauté dans la réussite du projet. « Si la clientèle de Saint-Côme ne vient pas à la pharmacie, ma pharmacie ne peut pas fonctionner », rappelle-t-elle, en remerciant des clients qu’elle décrit comme gentils et fidèles.

Elle a également tenu à exprimer sa reconnaissance envers ceux qui l’ont soutenue tout au long du chantier, notamment son père, son conjoint et son entrepreneur, qui ont contribué à mener à bien cette transformation majeure au cœur du village.