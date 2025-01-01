Nous joindre
MRC de Beauce-Sartigan

Le Fonds «Nouveaux attraits touristiques» reconduit pour deux ans

durée 17h00
15 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Fonds Nouveaux Attraits Touristiques, qui permet de soutenir des projets structurants visant à enrichir l’offre touristique de la MRC de Beauce-Sartigan, vient d'être reconduit pour une période de deux ans.

C'est le Conseil économique de Beauce, qui administre le programme, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse.

Depuis la création du Fonds en 2022, huit projets ont été soutenus permettant la réalisation d’initiatives porteuses dans différents secteurs touristiques. Plus de 200 000 $ en subventions ont été accordés, générant des retombées économiques directes et renforçant l’attractivité du  territoire, estiment les administrateurs du CEB.

Le FNAT s’adresse aux entreprises, organismes et municipalités qui souhaitent développer de  nouveaux attraits ou améliorer leurs infrastructures touristiques. Le fonds offre un soutien  financier pouvant aller jusqu’à 25 000 $, sous forme de subvention ou de prêt sans intérêt, pour  appuyer des initiatives innovantes dans les secteurs des arts, du patrimoine, de la culture, du  loisir, de la restauration, de l’hébergement et autres attraits touristiques. 

«Cette reconduction témoigne de notre volonté de continuer à soutenir le développement  touristique de manière structurée et durable. Les projets soutenus par le FNAT contribuent  directement à la vitalité économique et à la mise en valeur de notre territoire», souligne Hélène  Latulippe, directrice générale du CEB.

Les promoteurs intéressés à soumettre un projet sont invités à consulter les critères  d’admissibilité et les modalités sur le site Internet du CEB afin de préparer leur dossier. La date  limite pour déposer au prochain appel à projets est le 30 avril 2026. 

 

