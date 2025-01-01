Nous joindre
Au profit du Domaine Taschereau – Parc  nature

Le 15e Dîner de Noël des gens d'affaires de la Beauce s'en vient à grand pas

4 novembre 2025
4 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Il est déjà temps de réserver sa place au 15e Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce, qui aura lieu le 11 décembre prochain au Club de golf de Sainte-Marie.

Rappelons que les fonds recueillis lors de cet événement soutiennent directement le développement  et l’entretien du Domaine Taschereau – Parc  nature, contribuant à en faire un espace accessible, sécuritaire et  accueillant pour tous. «Les commanditaires et partenaires qui s’associent à cet  événement jouent un rôle essentiel dans la protection et la mise en valeur de ce patrimoine collectif, et voient leur engagement briller à l’échelle régionale», signale le président du domaine, Jean Cliche. 

Plus de  250 participants sont encore attendus cette année. Les places étant limitées, l'invitation est lancée à toutes les personnes intéressées à participer ou à devenir commanditaires de contacter le Domaine Taschereau – Parc nature avant  le 4 décembre à info@domainetaschereau.com. 

Situé en zone inondable,  le parc de 53 hectares contribue au bien-être de la population et joue un rôle clé dans le  rayonnement régional de la Beauce. Fondée en 1996, la corporation a ouvert le  Domaine Taschereau – Parc nature au grand public en 2010, et celui-ci a depuis reçu huit prix distinctifs pour ses aménagements et sa gestion.

