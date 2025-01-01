Le 15e Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce s'en vient à grand pas

Il est déjà temps de réserver sa place au 15e Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce, qui aura lieu le 11 décembre prochain au Club de golf de Sainte-Marie.

Rappelons que les fonds recueillis lors de cet événement soutiennent directement le développement et l’entretien du Domaine Taschereau – Parc nature, contribuant à en faire un espace accessible, sécuritaire et accueillant pour tous. «Les commanditaires et partenaires qui s’associent à cet événement jouent un rôle essentiel dans la protection et la mise en valeur de ce patrimoine collectif, et voient leur engagement briller à l’échelle régionale», signale le président du domaine, Jean Cliche.

Plus de 250 participants sont encore attendus cette année. Les places étant limitées, l'invitation est lancée à toutes les personnes intéressées à participer ou à devenir commanditaires de contacter le Domaine Taschereau – Parc nature avant le 4 décembre à info@domainetaschereau.com.

Situé en zone inondable, le parc de 53 hectares contribue au bien-être de la population et joue un rôle clé dans le rayonnement régional de la Beauce. Fondée en 1996, la corporation a ouvert le Domaine Taschereau – Parc nature au grand public en 2010, et celui-ci a depuis reçu huit prix distinctifs pour ses aménagements et sa gestion.