Élection du préfet et de sa suppléante à la MRC des Etchemins

Le nouveau Conseil des maires de la MRC des Etchemins s’est réuni pour une première séance mercredi soir, amorçant ainsi son mandat. La rencontre a été marquée par l’élection de la nouvelle préfecture et l’adoption du budget 2026.

Ainsi, Christian Chabot a été élu préfet par acclamation et Rachelle Goupil a aussi reçu l’appui de ses pairs, acclamée à titre de préfète suppléante.

Christian Chabot est maire de la municipalité de Sainte-Justine depuis 8 ans et occupait la fonction de préfet suppléant de la MRC des Etchemins depuis 4 ans. Il a siégé également sur plusieurs comités de la MRC, dont le Comité administratif et le Comité de développement économique (DÉE).

Pour sa part, Rachelle Goupil est mairesse de la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis depuis 4 ans. Elle a également siégé sur plusieurs comités de la MRC, dont le Comité Signature, le comité culturel et le comité vigilance santé.

Nouveau conseil de la MRC

Six nouveaux élus ont fait leur entrée au conseil de la MRC à la suite des récentes élections municipales. Formé des 13 maires des municipalités du territoire, le conseil compte désormais six femmes et sept hommes :

• Joan Gagnon, mairesse de Lac-Etchemin

• Annie Labbé, mairesse de Sainte-Aurélie

• Alex Veilleux, maire de Saint-Benjamin

• Rachel Goupil, mairesse de Saint-Camille-de-Lellis

• Michel Bernard, maire de Saint-Cyprien

• Christian Chabot, maire de Sainte-Justine

• Suzanne Campeau Guenette, mairesse de Saint-Louis-de-Gonzague

• Dominique Charrière, mairesse de Saint-Luc-de-Bellechasse

• Jean Tanguay, maire de Saint-Magloire

• Alain Maheux, maire de Saint-Prosper

• Pierre Lantagne, maire de Sainte-Rose-de-Watford

• Luce Bisson, mairesse de Sainte-Sabine

• Camil Cloutier, maire de Saint-Zacharie

Adoption du budget 2026

Le conseil des maires a adopté à la majorité le budget 2026. Celui-ci s’élève à 5 388 496 $.

De ce montant, 2 409 192 $ proviendront des quotes-parts versées par les municipalités. La balance proviendra de diverses sources gouvernementales, notamment le Fonds régions et ruralité, des ententes en matière de culture et de transport, le partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles, l’entente conclue avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (MIFI–PAC), le Plan climat ainsi que des programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Principales variations du budget:

• taux d'augmentation des quotes-parts de 6,43 % ;

• augmentation de la masse salariale de 2,5 % selon la convention collective;

• 4 municipalités avec un nouveau rôle : Lac-Etchemin, Saint-Benjamin, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Luc-de-Bellechasse.

Le budget 2026 met de l’avant des initiatives stratégiques destinées à bien positionner la MRC. Parmi les priorités, mentionnons:

• consolider et stimuler l’attractivité du territoire afin d’encourager sa vitalisation, notamment par le déploiement d’appels à projets;

• mettre en place une stratégie de marketing territorial, déployer le Projet Signature visant à promouvoir les mille et un panoramas des Etchemins et soutenir le développement récréotouristique;

• assurer l’aménagement et le développement durable du territoire, notamment par la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole et agroforestière (PDZAA), du Plan climat et du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH);

• et renforcer les maillages avec les intervenants socioéconomiques et culturels du territoire.

Nomination aux comités de la MRC des Etchemins

Lors de cette même séance, le Conseil de la MRC des Etchemins a aboli le comité administratif afin de créer le comité d’orientation. Ce nouveau comité a pour rôle d’analyser les différents dossiers, ainsi que les demandes d’aides financières ou d’appui de résolution qui lui sont soumis, et de formuler des recommandations au Conseil de la MRC, où les décisions sont ensuite votées. Le comité d’orientation est composé de cinq élus :

• Christian Chabot, maire de Sainte-Justine et préfet

• Rachel Goupil, mairesse de Saint-Camille-de-Lellis et préfète suppléante

• Joan Gagnon, mairesse de Lac-Etchemin

• Michel Bernard, maire de Saint-Cyprien

• Alain Maheux, maire de Saint-Prosper

La MRC a également procédé à la nomination des personnes qui siègeront sur les autres comités internes et externes.

Les séances 2026 du Conseil de la MRC

Les séances du Conseil pour l'année 2026 auront lieu à 19 h au siège social, situé au 223, 2e Avenue à Lac Etchemin. Les dates établies pour ces rencontres sont les suivantes :

• 14 janvier 2026

• 11 février 2026

• 11 mars 2026

• 8 avril 2026

• 13 mai 2026

• 10 juin 2026

• 8 juillet 2026

• 12 août 2026

• 9 septembre 2026

• 14 octobre 2026

• 25 novembre 2026

(ordinaire et budget)

• 9 décembre 2026