Une première livraison commerciale pour l'entreprise KSM Fertilisants

L'entreprise KSM Fertilisants vient d'effectuer la toute première expédition commerciale de son sulfate de potassium et de magnésium (SOPM), ont annoncé les dirigeants de la compagnie, lors d'une conférence de presse, tenue ce lundi 24 novembre, à l'usine de Tring-Jonction.

Cette étape marque un jalon majeur et une première au Québec pour l’industrie agricole québécoise, offrant une solution locale et durable aux producteurs et aux marchés de la province et d’ailleurs.

La technologie unique de production est un procédé breveté de KSM, qui utilise de la potasse (MOP), de l'acide sulfurique et des composés de magnésium extraits du minerai de serpentinique (résidus) pour générer du SOP et du SOPM. Le HCl (acide chlorhydrique) généré comme sous-produit est valorisé via des distributeurs. Le procédé breveté de KSM produit 70 % d'émissions de GES (gaz à effet de serre) en moins que le procédé traditionnel, tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L'usine de revitalisation des résidus miniers d'amiante, la première du genre dans l’est de l’Amérique du Nord, a demandé un investissement total de 72 M$. Elle emploie 65 personnes, avec une capacité de production 45 000 tonnes par année, qui pourrait être accrue pour répondre à la demande croissante du marché.

«Cette première expédition de SOPM est un reflet de l’engagement et du savoir-faire remarquable de toute l’équipe de KSM, a déclaré le président-directeur général de l'entreprise, David Lemieux [...] Nous sommes fiers d’être un nouveau maillon de la chaîne alimentaire québécoise et de contribuer à notre enrichissement collectif. Plus encore, l’arrivée imminente du chemin de fer Québec Central ouvre de nouvelles perspectives prometteuses. Grâce à ce réseau ferroviaire, nous pourrons envisager l’exportation de nos produits bien au-delà des frontières nord-américaines, renforçant ainsi notre rayonnement et notre position sur les marchés internationaux.»