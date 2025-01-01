Nous joindre
De l'Ordre national du mérite agricole

La Miellerie de Sophie reçoit le titre de Chevalier Bronze agricole

26 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Miellerie de Sophie, une entreprise apicole située à Notre-Dame-des-Pins, a décroché le titre de Chevalier (catégorie Bronze) lors du gala de l’Ordre national du mérite agricole, tenu le vendredi 21 novembre à Québec. L’annonce a été faite par l’entreprise elle-même dans une publication diffusée dimanche sur ses réseaux sociaux.

Le concours, organisé chaque année, vise à souligner le savoir-faire, la gestion et les efforts déployés par les entrepreneurs agricoles.

Dans son message, la propriétaire, Sophie Roy, explique que la participation au concours implique un processus rigoureux. « Cet événement est en reconnaissance aux entrepreneurs agricoles pour les efforts déployés et le savoir-faire démontré dans la gestion de leur entreprise », écrit-elle.

Elle détaille notamment les étapes: formulaires, visite de juges, évaluation, séance photo officielle, puis classement et attribution des médailles. « C’est une belle opportunité de grandir mais également une belle tape dans le dos pour tout le travail accompli jusqu’à maintenant! »

Pour une première participation, la Miellerie de Sophie accède donc au niveau Bronze, ce qui constitue le point de départ officiel dans le cheminement menant vers les catégories Argent et Or. « La première fois on doit commencer par se classer pour le bronze (ce que je faisais cette année), ensuite la prochaine fois l’argent, et la dernière fois est pour l’or, et le summum du summum est l’entreprise au top, qui elle, est nommé Commandeur (grand gagnant hors tout de l’or et du classement) », précise-t-elle.

 « Maintenant, il faut continuer d’avancer, croire en ses rêves, trouver les moyens de les réaliser, et s’améliorer afin d’être fin prête pour dans 5 ans afin d’aller chercher la médaille d’argent », ajoute la propriétaire.

Dans son message, elle remercie ses proches, ses partenaires et son entourage, soulignant le rôle de Fred, qu’elle avait inscrit au concours « car il était une pièce importante qui avait contribué à ce que je puisse moi-même me rendre où je suis présentement ».

Elle conclut également en remerciant clients, bénévoles, employés, amis, partenaires d’affaires, collaborateurs pour leur appui quotidien.

