Plus de 100 participants au Sommet de la relève 2025

Plus de 100 participants sont venus réfléchir ensemble à l’avenir des entreprises de la région, dans le cadre du Sommet de la relève 2025, qui s'est déroulé hier, à La Cache à Maxime de Scott

L'événement était organisé par le CAE Beauce-Chaudière, en collaboration avec Développement économique Canada pour les régions du Québec. La journée était animée par Isabelle Hallé, entrepreneure et coach professionnelle affaires et vie.

La matinée s’est ouverte avec Nathalie Boudreau de Repreneuriat Québec, dont les conseils pratiques et le sens du récit ont capté l’attention de la salle. Puis, Nancy et Janie Cameron, de Cameron RH, ont abordé l’importance d’une approche RH humaine et stratégique dans le cadre d’une relève réussie.

Le panel réunissant Marc-Antoine Faucher, de Réparations Ferroviaires KLN, Süleyman Kara, de Vénus Coiffure, et Francois Lebel, d’Adux Stratégies, a ensuite permis de présenter trois modèles concrets de relève, tous porteurs d’enseignements applicables pour les futurs repreneurs. L’avant-midi s’est terminé avec les aspects financiers du repreneuriat qui ont été brillamment clarifiés par Olivier Moisan, de la firme-comptable BVA.

En après-midi, Stéphanie Legault de la CDRQ a abordé la pertinence croissante du repreneuriat collectif. La présence d'Éric Hamelin, cofondateur de Big Bang Académie, est venue renforcer la dimension innovante et éducative de la journée. Celle-ci s’est conclue avec la conférence inspirante de Luc Poirier, intitulée Voir Grand, leçons d’affaires, de vie et de liberté, qui a transmis un message puissant de vision et d’audace entrepreneuriale.

La journée s’est terminée par un mot de Guy Roy, président du conseil d’administration du CAE Beauce-Chaudière, qui a rappelé l’importance de continuer à bâtir ensemble une relève forte, engagée et fière de ses racines.

«Nous sommes fiers d’avoir rassemblé autant d’acteurs autour d’un enjeu déterminant pour la vitalité économique de notre région. Les échanges d’aujourd’hui contribueront à soutenir une relève forte et bien préparé», a conclu Karine Therrien, directrice générale du CAE Beauce-Chaudière.