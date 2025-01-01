Francis Bélanger élu préfet de la MRC Beauce-Sartigan

Lors de la séance régulière du conseil de la MRC de Beauce-Sartigan tenue le 26 novembre, Francis Bélanger, maire de Courcelles-Saint-Évariste, a été élu préfet.

« Je remercie sincèrement mes collègues, maires et mairesses, pour la confiance qu’ils m’accordent. Ensemble, nous travaillerons de façon concertée afin d’améliorer la qualité de vie, renforcer l’attractivité et favoriser la prospérité de notre région », a déclaré le nouveau préfet.

D’autre part, Manon Bougie, mairesse de la Ville de Saint-Georges a été élue préfète suppléante.

Notons que Carl Gilbert, maire de Saint-Éphrem-de-Beauce, Karine Champagne, mairesse de Saint-Honoré-de-Shenley, et Yvan Paré, maire de Saint-Martin, assisteront les deux nouveaux élus au sein du comité administratif.

Enfin, soulignons que lors de cette séance, les maires ont procédé à l’adoption des prévisions budgétaires. Le budget 2026 fixé à 7 186 186 $ est en hausse de 11,8 % par rapport à l’exercice financier 2025. Grâce à des affectations de surplus accumulés, la quote-part globale des municipalités locales sera haussée de 5 %.

