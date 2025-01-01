Un prix en innovation pour le Centre DiXtrAction

Le Centre DiXtrAction de Saint-Georges est le lauréat 2025 du quatrième Concours en innovation, que tient l'organisme Destination Beauce.

Le prix a été décerné hier soir, dans le cadre d'un souper de Noël en tourisme, et suite aux résultats du vote des acteurs du milieu, qui participaient à l'événement.

La reconnaissance vise à récompenser un développement original, une offre de service actualisée, une initiative créative dans la gestion de ressources humaines, ou encore une action marketing distinctive.

Le Centre DiXtrAction a présenté son projet d’acquisition d’un 2e étage et d’agrandissement, totalisant un investissement de 6,5 M$. Le pôle de divertissement comprend désormais un mini-putt thématique 3D unique en région, une salle de réalité virtuelle exclusive au Québec, un plancher lumineux interactif, des stations Krazy Darts et plus encore.

Deux autres finalistes étaient de la partie, soit le Site historique de Cumberland, qui a dévoilé les résultats de la première saison de la pièce Le procès dans l’affaire Maggie Smith, ainsi que la Fromagerie Pépite d’Or, qui a exposé ses derniers aménagements de sa salle à manger et de sa boutique-cadeaux.

De même, Destination Beauce a également remis son prix spécial Tape dans l’Dos, qui souligne le travail remarquable de jeunes entreprises de la région démontrant un solide dynamisme, une implication exemplaire et qui se démarquent par leur offre de qualité.

C'est Jennifer St-Cyr, propriétaire du café La mignonne beauceronne, à Saint-Victor qui en est la récipiendaire.

«La passion et l’énergie de Jennifer sont littéralement contagieuses! C’est une jeune femme inspirante qui a su bâtir une entreprise florissante dans la Beauce à sa manière et à ses couleurs. Sa personnalité pétillante, son instinct et ses valeurs mèneront La mignonne beauceronne encore plus loin sur la scène touristique», a indiqué Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

Les deux lauréats de la soirée sont repartis avec un prix totalisant près de 1000$, comprenant une couverture promotionnelle pour la saison 2026.