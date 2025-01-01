Informations sur des croquettes et des filets de poulet vendus à Saint-Benjamin

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Épicerie Claude Mathieu (Marché Ami), située au 233, avenue Principale, à Saint-Benjamin, avise la population de ne pas consommer deux produits s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable.

Il s'agit de:

- Croquette Poulet Croustill, de différents formats,

- Filets de poitrine de poulet assaisonnés panés (sans étiquette), de différents formats.

En effet, l'étiquette de ces produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 27 novembre 2025, et ce, uniquement au Marché Ami de Saint-Benjamin. Les produits étaient emballés dans un sac de plastique transparent et étaient vendus congelés.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer et de le manipuler de manière à prévenir la contamination croisée. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5481