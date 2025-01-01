Nous joindre
Après avoir été annoncé ce lundi 1er décembre

Starbucks à Saint-Georges: ouverture finalement prévu pour janvier 2026

1 décembre 2025
Germain Chartier
Germain Chartier

La nouvelle succursale Starbucks en construction sur la 107ᵉ Rue à Saint-Georges, ouvrira finalement ses portes en janvier 2026, a confirmé Starbucks Canada à EnBeauce.com, ce lundi 1er décembre.

Pour rappel, les communications de l'entreprise avait indiqué une potentielle ouverture ce lundi 1er décembre au mois d'août. Finalement, les amateurs de café devront patienter encore un peu. 

Sur place un service au volant et la possibilité de commander et payer via son cellulaire seront disponibles. Quatre stationnements réservés aux véhicules électriques seront aussi ajoutées. 

À noter que le nouveau lieu de retour Consignaction devrait également ouvrir prochainement, le personnel est présentement en formation. 

