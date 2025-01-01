Plus de 100 personnes venues entendre l’entrepreneur Marc Dutil

Plus de 100 membres de la communauté d’affaires se sont réunis, mercredi matin, au Centre Caztel de Saint-Marie dans le cadre du déjeuner-conférence Bâtir une région, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), en collaboration avec Développement économique Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre Économique.

À cette occasion, l’entrepreneur visionnaire Marc Dutil a livré une conférence mobilisatrice portant sur la prospérité régionale et les leviers qui façonnent le développement économique d’une région comme la Beauce.

À travers des anecdotes tirées de son parcours, il a mis en lumière les défis, les opportunités et l’importance pour chacun —entrepreneurs, gestionnaires, professionnels ou citoyens engagés—de contribuer activement à bâtir l’avenir collectif.

La conférence a été suivie d’un exercice de discussions en tables, au cours duquel les participants ont échangé de façon active sur les thèmes abordés, démontrant un fort engagement et un réel désir de collaborer autour des enjeux de bâtir une Beauce.

«La présence de plus de 100 personnes ce matin témoigne de la volonté de notre milieu d’avancer ensemble et de réfléchir collectivement à notre avenir économique, a indiqué Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB. L’intervention de M. Dutil nous rappelle que chaque geste compte et que la collaboration demeure au cœur du développement de la Beauce. Ensemble, nous pouvons travailler à faire tomber les barrières pour, qui sait un jour, devenir une belle et grande région, construire une Beauce.»

Elle a tenu à souligner la contribution de Développement économique Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre Économique, dont l’implication a grandement assuré le succès de cette activité phare.