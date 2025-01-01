Nous joindre
Nouvelle-Beauce

Une subvention de 150 000 $ pour le District de la construction innovante

durée 12h00
8 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le gouvernement du Québec vient d'octroyer une somme de 150 000 $ pour la réalisation du projet de District de la construction innovante en Nouvelle-Beauce.

C'est la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

La somme servira à financer les différentes étapes préparatoires à la construction, à Sainte-Marie, de ce centre d'innovation. Celui-ci accueillera des projets de recherche collaborative et offrira des services spécialisés de soutien à l'innovation en lien avec trois axes stratégiques de la construction innovante, notamment les procédés et les processus, la performance et les nouveaux produits et matériaux.

Le projet est parrainé par Développement économique Nouvelle-Beauce, en collaboration avec divers partenaires.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'une enveloppe totale de 363 900 $ pour trois projets en développement régional dans Chaudière-Appalaches, dont la création de l'Espace Patrimoine de la sculpture sur bois, de Saint-Jean-Port-Joli, et la démarche de mobilisation régionale en économie circulaire, menée par Chaudière-Appalaches Économique.

 

 

