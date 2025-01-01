Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Il est à 5,1 % pour le Québec

Le taux de chômage a reculé en novembre au Canada

durée 12h00
6 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le marché du travail a encore une fois surpris les économistes en novembre, alors que l’emploi a été en hausse pour un troisième mois consécutif.

Selon Statistique Canada, l’économie a ajouté 54 000 emplois le mois dernier, alors que les experts anticipaient une légère baisse.

Le taux de chômage est ainsi passé de 6,9 % en octobre à 6,5 % en novembre à l’échelle nationale, affichant un recul pour un deuxième mois de suite. Au Québec, il a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,1 %.

L’économie canadienne a créé 181 000 emplois entre septembre et novembre, après un début d’année relativement lent pour un marché du travail confronté à l’incertitude liée aux droits de douane américains.

En novembre, les gains se sont concentrés dans le travail à temps partiel et chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, un groupe démographique qui a connu des difficultés sur le marché du travail jusqu’à présent cette année.

Selon l’agence fédérale, 50 000 emplois se sont ajoutés pour les jeunes de 15 à 24 ans en novembre, après une augmentation de 21 000 postes en octobre. Il s’agissait des premiers mois de croissance de l’emploi pour les jeunes depuis le début de l’année.

Le taux d’emploi des jeunes s’est établi à 55,3 % en novembre, en hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport au creux record enregistré en juillet.

Parmi les personnes sans emploi en octobre, 19,6 % ont trouvé un poste en novembre. Ce taux d’obtention d’emploi était en légère hausse sur un an, signe que les chercheurs d’emploi étaient plus susceptibles de trouver du travail qu’à pareille date en 2024.

Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale a été le plus dynamique en novembre, avec 46 000 nouveaux emplois, tandis que le secteur du commerce de gros et de détail a perdu 34 000 postes.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 3,6 % en novembre, soit légèrement plus qu’en octobre, selon Statistique Canada.

Les données sur l’emploi en novembre constituent la dernière publication importante que la Banque du Canada pourra prendre en compte en prévision de sa dernière décision de l’année sur les taux d’intérêt, mercredi prochain.

Craig Lord, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Plus de 100 personnes venues entendre l’entrepreneur Marc Dutil

Publié hier à 13h00

Plus de 100 personnes venues entendre l’entrepreneur Marc Dutil

Plus de 100 membres de la communauté d’affaires se sont réunis, mercredi matin, au Centre Caztel de Saint-Marie dans le cadre du déjeuner-conférence Bâtir une région, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), en collaboration avec Développement économique Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre Économique. À cette ...

LIRE LA SUITE
Quelles perspectives économiques pour 2026?

Publié le 4 décembre 2025

Quelles perspectives économiques pour 2026?

Le Conseil économique de Beauce tenait ce jeudi matin son déjeuner-conférence annuel sur les Perspectives économiques 2026, animé par Étienne Nadeau (Sun Life) accompagné de Pierre Cléroux (BDC) et Nicolas Vaugeois (Fiera Capital). « Dans la dernière année, on le sait, il s’est passé beaucoup de choses du côté de l’économie. Personne aurait pu ...

LIRE LA SUITE
Décès de la co-fondatrice de Beauce Carnaval

Publié le 3 décembre 2025

Décès de la co-fondatrice de Beauce Carnaval

La co-fondatrice du parc d’attractions ambulant Beauce Carnaval, Cécile Binet, s'est éteinte lundi à l'âge de 103 ans. C'est l'entreprise de Saint-Benoit-Labre qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Avec son mari Florian Vallée, elle embarque dans l'aventure avec le démarrage de Beauce Carnaval en 1953, qui devient rapidement le chef ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge