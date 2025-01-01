L'inflation s'est établie à 3,0 % au Québec en novembre

La hausse des prix à l’épicerie a continué à donner du fil à retordre aux consommateurs en novembre, selon Statistique Canada, même si l’inflation est demeurée stable.

Le rythme annuel de l’inflation est resté inchangé à 2,2 % le mois dernier au Canada. Au Québec, l’inflation a reculé à 3,0 % en novembre, après avoir été de 3,2 % en octobre.

À l’échelle nationale, les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 4,7 % d’une année à l’autre en novembre, après avoir progressé de 3,4 % en octobre. Ils ont ainsi connu leur plus forte croissance en près de deux ans.

Selon Statistique Canada, la hausse des prix des fruits frais, principalement des baies, a été le facteur principal à l’origine de l’accélération. Les prix ont également augmenté dans la vaste catégorie des préparations alimentaires, qui comprend des produits comme les soupes et les croustilles.

Les prix du bœuf frais ou surgelé ont augmenté de 17,7 % en novembre, dans un contexte de baisse des stocks de bovins en Amérique du Nord.

Les droits de douane américains, combinés à des conditions météorologiques difficiles, pèsent sur les régions productrices de café, entraînant une hausse de 27,8 % sur un an des prix du café raffiné.

Les prix de l’essence ont baissé d’une année à l’autre, mais ont augmenté de 1,8 % sur une base mensuelle en novembre, en grande partie à cause des perturbations dans les raffineries de pétrole, a noté Statistique Canada.

Par ailleurs, les prix des voyages organisés ont baissé de 8,2 % en novembre par rapport au même mois l’année dernière, car moins de Canadiens se sont rendus aux États-Unis.

Les frais pour l’hébergement des voyageurs ont également diminué, de 6,9 % sur un an. Statistique Canada a souligné que la baisse d’une année à l’autre était particulièrement prononcée en Ontario, où Toronto a accueilli en novembre 2024 les concerts de la tournée Eras de Taylor Swift.

La croissance des loyers a ralenti en novembre, mais elle a été compensée par l’accélération des coûts des services de téléphonie mobile.

Ces données sur l’inflation en novembre ont été publiées quelques jours après que la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux d’intérêt de référence stable à 2,25 %, la semaine dernière.

La Presse Canadienne