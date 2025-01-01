Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Selon Statistique Canada

L'inflation s'est établie à 3,0 % au Québec en novembre

durée 15h00
15 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
La Presse Canadienne, 2025
email
Par La Presse Canadienne, 2025

La hausse des prix à l’épicerie a continué à donner du fil à retordre aux consommateurs en novembre, selon Statistique Canada, même si l’inflation est demeurée stable.

Le rythme annuel de l’inflation est resté inchangé à 2,2 % le mois dernier au Canada. Au Québec, l’inflation a reculé à 3,0 % en novembre, après avoir été de 3,2 % en octobre.

À l’échelle nationale, les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 4,7 % d’une année à l’autre en novembre, après avoir progressé de 3,4 % en octobre. Ils ont ainsi connu leur plus forte croissance en près de deux ans.

Selon Statistique Canada, la hausse des prix des fruits frais, principalement des baies, a été le facteur principal à l’origine de l’accélération. Les prix ont également augmenté dans la vaste catégorie des préparations alimentaires, qui comprend des produits comme les soupes et les croustilles.

Les prix du bœuf frais ou surgelé ont augmenté de 17,7 % en novembre, dans un contexte de baisse des stocks de bovins en Amérique du Nord.

Les droits de douane américains, combinés à des conditions météorologiques difficiles, pèsent sur les régions productrices de café, entraînant une hausse de 27,8 % sur un an des prix du café raffiné.

Les prix de l’essence ont baissé d’une année à l’autre, mais ont augmenté de 1,8 % sur une base mensuelle en novembre, en grande partie à cause des perturbations dans les raffineries de pétrole, a noté Statistique Canada.

Par ailleurs, les prix des voyages organisés ont baissé de 8,2 % en novembre par rapport au même mois l’année dernière, car moins de Canadiens se sont rendus aux États-Unis.

Les frais pour l’hébergement des voyageurs ont également diminué, de 6,9 % sur un an. Statistique Canada a souligné que la baisse d’une année à l’autre était particulièrement prononcée en Ontario, où Toronto a accueilli en novembre 2024 les concerts de la tournée Eras de Taylor Swift.

La croissance des loyers a ralenti en novembre, mais elle a été compensée par l’accélération des coûts des services de téléphonie mobile.

Ces données sur l’inflation en novembre ont été publiées quelques jours après que la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux d’intérêt de référence stable à 2,25 %, la semaine dernière.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-Joseph-de-Beauce: une date d'ouverture annoncée pour le McDonald's

Publié à 14h00

Saint-Joseph-de-Beauce: une date d'ouverture annoncée pour le McDonald's

Le nouveau restaurant McDonald's situé sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce ouvrira ses portes le 6 janvier prochain à 11 h. C'est ce qui a été confirmé ce lundi par la propriétaire, Chantal Ross. Il s'agit ainsi du quatrième restaurant de la franchise pour la Beauceronne qui détient également le restaurant de Lac-Mégantic et les deux de ...

LIRE LA SUITE
Geneviève St-André lance un outil d'aménagement résidentiel «introspectif»

Publié le 12 décembre 2025

Geneviève St-André lance un outil d'aménagement résidentiel «introspectif»

Une autrice, artiste multidisciplinaire et designer d’intérieur de la Beauce vient de lancer un outil spécialisé novateur, qui propose une approche d’introspection par les ressentis vécus dans un aménagement résidentiel.  Inspirée de la psychologie de l’environnement, Geneviève St-André offre, dans son coffret Mon architecture intérieure, un ...

LIRE LA SUITE
Près de 13 000 $ récoltés pour le Domaine Taschereau

Publié le 12 décembre 2025

Près de 13 000 $ récoltés pour le Domaine Taschereau

C'est un montant total de 12 780 $ qui a été récolté au profit du Domaine Taschereau – Parc Nature, à l'issue du 15e Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce. Hier, l'événement a rassemblé plus de 200 acteurs socioéconomiques et culturels de la région, au Club de golf de Sainte-Marie. Ce rassemblement est une activité clé pour le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge