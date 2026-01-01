Le prix «Jeune entreprise» sera remis à La Broche à foin

Le 15 avril prochain se tiendra l’événement DistINC.tion du printemps, soit le 36e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce.

Cette soirée sera l’occasion de mettre à l’honneur La Broche à Foin, nommée Jeune entreprise 2026, grâce à son concept novateur et à sa croissance soutenue qui contribuent au rayonnement de l’entreprise depuis maintenant dix ans. Ce prix, pleinement mérité, sera remis à Marie-Pierre Simard.

Lors de l’événement, les convives pourront également découvrir six entreprises récemment fondées ou nouvellement transférées.

Cet événement rassemble chaque année près de 300 participants. Le souper se déroulera cette année à La cache à Maxime de Scott. Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), maître d’œuvre de la soirée, invite les personnes intéressées à s’inscrire en ligne au (www.denb.ca).