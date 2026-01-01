Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Nouvelle=Beauce

Le prix «Jeune entreprise» sera remis à La Broche à foin

durée 08h00
4 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le 15 avril prochain se tiendra l’événement DistINC.tion du printemps, soit le 36e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce.

Cette soirée sera l’occasion de mettre à l’honneur La Broche à Foin, nommée Jeune entreprise 2026,  grâce à son concept novateur et à sa croissance soutenue qui contribuent au rayonnement de  l’entreprise depuis maintenant dix ans. Ce prix, pleinement mérité, sera remis à Marie-Pierre Simard. 

Lors de l’événement, les convives pourront également découvrir six entreprises récemment  fondées ou nouvellement transférées. 

Cet événement rassemble chaque année près de 300 participants.  Le souper se déroulera cette année à La cache à Maxime de Scott. Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), maître d’œuvre de la soirée, invite les personnes intéressées à s’inscrire en ligne au (www.denb.ca).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Travailleurs étrangers: des PME québécoises veulent d'Ottawa une «clause grand-père»

Publié hier à 9h00

Travailleurs étrangers: des PME québécoises veulent d'Ottawa une «clause grand-père»

Des acteurs du milieu des affaires au Québec dénoncent les changements apportés au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), qui menacent, selon eux, «directement la survie de compagnies québécoises». Ils demandent notamment au gouvernement Carney une clause de droit acquis pour les travailleurs du PTET déjà au pays. Des PME ...

LIRE LA SUITE
Les unités spéciales coulent les Chevaliers

Publié le 31 janvier 2026

Les unités spéciales coulent les Chevaliers

Après un long congé à travers le circuit Lévesque de la Ligue de hockey M18 AAA, le retour sur la glace pour les Lévisiens se faisait du côté de Saint-Augustin alors qu’ils visitaient le Blizzard du Séminaire Saint-François. Nathan Gagnon est entre les tiges pour les Chevaliers et Thomas Bédard pour le SSF.  Il ne faut pas attendre bien ...

LIRE LA SUITE
Le producteur duBreton annonce un étiquetage volontaire

Publié le 29 janvier 2026

Le producteur duBreton annonce un étiquetage volontaire

L'entreprise duBreton, principal producteur nord-américain de porc biologique, vient d'annoncer qu’il étiquettera volontairement certains de ses produits avec la nouvelle mention «Vérifié sans clonage ni édition génétique». La compagnie de Saint-Bernard-de-Beauce réagit ainsi, face à la décision récente de Santé Canada d’approuver l’utilisation ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge