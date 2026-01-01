Les unités spéciales coulent les Chevaliers

Après un long congé à travers le circuit Lévesque de la Ligue de hockey M18 AAA, le retour sur la glace pour les Lévisiens se faisait du côté de Saint-Augustin alors qu’ils visitaient le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Nathan Gagnon est entre les tiges pour les Chevaliers et Thomas Bédard pour le SSF.

Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir une équipe ouvrir la marque puisque Simon Delarosbil remédie à cette situation rapidement en déjouant Thomas Bédard avec seulement 1 minute et 2 secondes de jeu. Lévis se retrouve au cachot et ouvre la porte au Blizzard alors que Samuel Huot bat Nathan Gagnon. Quelques minutes plus tard, le SSF double son avance avec un but de Louis-Émile Dumais. À nouveau à court d’un homme, Lévis concède un 3ᵉ filet dans le premier vingt à 16:02.

Le vétéran Jacob Boucher inscrit son 11ᵉ de la campagne alors qu’il joue de chance pour glisser la rondelle derrière Bédard, un but inscrit en avantage numérique. Le Blizzard possède une puissante offensive cette saison et il le prouve en ajoutant 2 buts à la période médiane. Félix Vachon et Henri Côté y vont d’efforts individuels pour inscrire le 4ᵉ et le 5ᵉ des locaux. 5-2 après 40 minutes de jeu.

Incapable de diriger des lancers de qualité au filet, Lévis se contente d’un seul but en 3ᵉ période et c’est Jonathan St-Hilaire qui fait vibrer les cordages. Trop peu, trop tard, le Blizzard l’emporte par la marque de 5-3.

Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été Samuel Huot et Louis-Thomas Lapointe, du Blizzard, et Jacob Boucher des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le dimanche 8 février à l'aréna de Lévis, alors que le Collège Notre-Dame sera l’équipe visiteuse.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA