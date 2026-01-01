Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ligue de hockey M18 AAA

Les unités spéciales coulent les Chevaliers

durée 11h00
31 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Après un long congé à travers le circuit Lévesque de la Ligue de hockey M18 AAA, le retour sur la glace pour les Lévisiens se faisait du côté de Saint-Augustin alors qu’ils visitaient le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Nathan Gagnon est entre les tiges pour les Chevaliers et Thomas Bédard pour le SSF. 

Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir une équipe ouvrir la marque puisque Simon Delarosbil remédie à cette situation rapidement en déjouant Thomas Bédard avec seulement 1 minute et 2 secondes de jeu. Lévis se retrouve au cachot et ouvre la porte au Blizzard alors que Samuel Huot bat Nathan Gagnon. Quelques minutes plus tard, le SSF double son avance avec un but de Louis-Émile Dumais. À nouveau à court d’un homme, Lévis concède un 3ᵉ filet dans le premier vingt à 16:02. 

Le vétéran Jacob Boucher inscrit son 11ᵉ de la campagne alors qu’il joue de chance pour glisser la rondelle derrière Bédard, un but inscrit en avantage numérique. Le Blizzard possède une puissante offensive cette saison et il le prouve en ajoutant 2 buts à la période médiane. Félix Vachon et Henri Côté y vont d’efforts individuels pour inscrire le 4ᵉ et le 5ᵉ des locaux. 5-2 après 40 minutes de jeu. 

Incapable de diriger des lancers de qualité au filet, Lévis se contente d’un seul but en 3ᵉ période et c’est Jonathan St-Hilaire qui fait vibrer les cordages. Trop peu, trop tard, le Blizzard l’emporte par la marque de 5-3.

Dans l'ordre, les trois étoiles du match ont été Samuel Huot et Louis-Thomas Lapointe, du Blizzard, et Jacob Boucher des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le dimanche 8 février à l'aréna de Lévis, alors que le Collège Notre-Dame sera l’équipe visiteuse. 

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le producteur duBreton annonce un étiquetage volontaire

Publié le 29 janvier 2026

Le producteur duBreton annonce un étiquetage volontaire

L'entreprise duBreton, principal producteur nord-américain de porc biologique, vient d'annoncer qu’il étiquettera volontairement certains de ses produits avec la nouvelle mention «Vérifié sans clonage ni édition génétique». La compagnie de Saint-Bernard-de-Beauce réagit ainsi, face à la décision récente de Santé Canada d’approuver l’utilisation ...

LIRE LA SUITE
La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

Publié le 28 janvier 2026

La Banque du Canada maintient encore son taux directeur à 2¼ %

Pour une deuxième fois d'affiliée, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. De même, le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %. Selon les responsables de l'établissement, les perspectives concernant les économies mondiale et ...

LIRE LA SUITE
Un groupe d’entrepreneurs locaux achète l’ancienne usine d’Olymel

Publié le 27 janvier 2026

Un groupe d’entrepreneurs locaux achète l’ancienne usine d’Olymel

Dominique Turcotte, ainsi que ses partenaires Laurent Turcotte et  Stéphane Roy annoncent avoir fait l’acquisition de l’ancienne usine d’Olymel de Vallée-Jonction, dont les  activités avaient cessé en 2023.  Cette transaction transfère la propriété du site aux nouveaux acquéreurs, qui prévoient d’en assurer la  requalification graduelle dans le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge