Le producteur duBreton annonce un étiquetage volontaire

L'entreprise duBreton, principal producteur nord-américain de porc biologique, vient d'annoncer qu’il étiquettera volontairement certains de ses produits avec la nouvelle mention «Vérifié sans clonage ni édition génétique».

La compagnie de Saint-Bernard-de-Beauce réagit ainsi, face à la décision récente de Santé Canada d’approuver l’utilisation de viande issue de l’édition génétique dans le système alimentaire canadien, sans exigences obligatoires d’étiquetage.

Le président de duBreton, Vincent Breton, estime que les technologies d’édition génétique et les aliments qui en sont dérivés doivent être clairement et correctement étiquetés afin d’assurer la transparence envers les consommateurs. Il évalue que cette responsabilité incombe aux autorités gouvernementales, qui ont jusqu’à maintenant refusé d’imposer un étiquetage obligatoire, malgré des signaux clairs et répétés provenant des consommateurs canadiens et des responsables de l’industrie.

«Les Canadiens ont été très clairs au sujet de leurs préoccupations concernant la viande modifiée par édition génétique dans leur chaîne alimentaire. Approuver la viande modifiée par édition génétique sans étiquetage ignore ces inquiétudes. Un étiquetage adéquat donne aux gens l’information nécessaire pour faire des choix éclairés sur la viande qu’ils consomment. Moins que cela est trompeur», a mentionné le dirigeant.

Cette initiative de l'entreprise débutera avec trois de ses produits biologiques, soit le porc haché, la saucisse italienne douce et le filet de porc. Ces étiquettes sont actuellement en cours d’examen réglementaire et entreront sur le marché après approbation.

L’ajout par duBreton de mentions sans clonage ni édition génétique sur les emballages représente la première et seule initiative volontaire d’étiquetage de ce type par une marque de viande au Canada.

«Il s’agit de transparence et de confiance, a déclaré M. Breton. Tant qu’il n’y aura pas un cadre réglementaire clair et cohérent, nous croyons qu’il est de notre responsabilité de donner aux consommateurs l’information qu’ils demandent.»