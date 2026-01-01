Samuel Poulin souligne les 95 ans de la Chambre de commerce de Saint-Georges

Le député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, soulignait, mercredi, le 95e anniversaire de la Chambre de commerce de Saint-Georges au salon rouge de l’Assemblée nationale du Québec.

« Depuis 95 ans, la Chambre anime et dynamise nos petites, moyennes et grandes entreprises de notre territoire. Que ce soit pour la concertation, le développement et le réseautage, la Chambre compte sur des bénévoles engagés qui font rayonner la Beauce. Il était essentiel pour moi de souligner l’apport important de l’organisation », a mentionné le député et ministre.

« Se retrouver au Salon rouge de l’Assemblée nationale pour souligner les 95 ans de la Chambre de commerce de Saint-Georges est un moment chargé d’émotion et de sens. Derrière ces 95 années, il y a des bâtisseurs, des bénévoles et des entrepreneurs qui ont cru en leur région, qui l’ont portée à bout de bras et qui ont façonné l’identité économique de la Beauce. Après plus de huit ans à la direction générale, je ressens une profonde gratitude et une grande fierté de faire partie de cette histoire vivante, et surtout la responsabilité de transmettre cet héritage avec cœur, rigueur et ambition. Je remercie sincèrement Samuel Poulin pour cette reconnaissance qui touche droit au cœur notre communauté d’affaires », a ajouté Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges.