7e Assemblée  générale annuelle

Avantis Coopérative: une ristourne de 5,3 millions $ aux membres

durée 09h15
11 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Avec des ventes de  671,4 millions de dollars pour l’exercice financier 2024-2025, Avantis Coopérative a enregistré un excédent de 17,6 M$, le plus élevé des dernières années, se traduisant par une ristourne aux membres de 5,3 millions de dollars.

C'est le bilan qui a été livré par les grands dirigeants de la société, dans le cadre de la 7e assemblée générale annuelle de ses membres, tenue en mode hybride ce 10 février, au Centre  Caztel, à Sainte-Marie.

La bonne santé financière de la coopérative lui a permis d’annoncer aux membres un remboursement de capital privilégié de 2,8 millions, pour un retour total aux membres de 8,1 M$.

«La septième année se distingue par des performances remarquables, a déclaré le président de la coop, Frédéric Martineau. Au-delà des résultats financiers, 2025 aura été une année de préparation et d’action. Nous avons investi dans nos infrastructures, dans le développement des talents de nos  équipes et dans nos outils afin de demeurer performants, pertinents et proches de nos membres, tout en amorçant la réflexion entourant notre prochaine feuille de route  stratégique 2030.»

À son tour,  le chef de la direction d’Avantis Coopérative, Michel Delisle, a expliqué que la dernière année avait été marquée par la poursuite du plan stratégique Horizons 2026 et par plusieurs décisions structurantes. Parmi les faits saillants, notons l’acquisition d’une  participation majoritaire, en partenariat avec la filiale J-René Lafond, dans Groupe Girouard à Victoriaville, ainsi que l’acquisition de quatre centres de rénovation dansles régions de Bellechasse et de la Nouvelle-Beauce.

Sur le plan opérationnel, les trois grands secteurs d’affaires – agricole, machinerie et détail  – ont contribué positivement à la performance consolidée. Le secteur agricole s’est démarqué par une année très favorable, portée notamment par le redressement du  secteur porcin et par des investissements structurants en aviculture et dans l’amélioration de certains actifs. Le secteur machinerie, malgré un début d’année difficile, a connu une augmentation de parts de marché dans les tracteurs de grande puissance, la machinerie de fenaison et de construction. La division détail s’est positionnée favorablement dans plusieurs marchés, notamment grâce à l’inauguration de sa première boutique Pronature à Rivière-du-Loup, la mise en place d’un premier Agrizone régional à St-François-de-la-Rivière-du-Sud et par des projets majeurs de modernisation d’installations dont la serre à  La Malbaie et une expérience client renouvelée à Lac-Mégantic.  

Quant à la guerre tarifaire du président américain Donald Trump, elle a plus affecté le secteur machinerie et détail de la coopérative que sa division agricole, a constaté Michel Delisle.

Par ailleurs, le conseil d'administration a accueilli deux nouveaux membres, soit Vincent Chabot, producteur laitier de Saint-Patrice-de-Beaurivage, représentant le secteur Ouest et Éric  Bélanger, producteur laitier de Saint-Victor, représentant le secteur centre-ouest.

Engagement communautaire 

En  2025, la coopérative a versé plus de 250 000 $ en dons et commandites, incluant la campagne Coopère-Don, laquelle a permis de remettre 90 000 $ aux travailleurs de rang, aux établissements de santé et à des maisons de la famille des régions desservies. Son soutien à la relève agricole s’est maintenu par l’entremise de son Fonds coopératif d’aide à la relève agricole, ayant remis plus de 165 900 $ en bourses. 

L’année 2025 a été marquée également par l’implication du chef de la  direction à la présidence d’honneur du Défi Têtes rasées Leucan Beauce, qui a récolté 215 000$ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.  

Rappelons qu'Avantis Coopérative, dont le siège social se trouve à Sainte-Marie-de-Beauce, compte plus de 15 600 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs, ainsi que 1400 employés. Elle opère plus de 90 places d’affaires sous les bannières Sollio  Agriculture, BMR, New Holland, Manitou et Wacker Neuson, Avantis Coopérative est  membre du réseau de Sollio Groupe Coopératif.

