Dès le mois de juin

La « Crèmerie Chez Mamie » s'installe à Saint-Georges

10 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Une nouvelle crèmerie ouvrira ses portes le 2 juin à Saint-Georges, alors que le Groupe Abbatiello implantera une succursale de « Crèmerie Chez Mamie » au 3103, 127ᵉ Rue. Il s’agira de la première adresse de cette bannière dans la région.

L’établissement prendra place dans un bâtiment actuellement en transformation, qui abritait jusqu’à récemment le commerce Meubles Léon. Cette ouverture marque la 13ᵉ succursale du réseau de franchises, lancé en 2024.

La franchise de Saint-Georges sera exploitée par Julie Rodrigue, originaire de Notre-Dame-des-Pins. Selon le communiqué, l’offre se concentrera sur des produits glacés, incluant notamment des options sans lactose, pour rejoindre une clientèle plus large.

Dans le document transmis, le Groupe Abbatiello souligne l’importance symbolique de cette implantation en Beauce. « Voir le réseau des Franchises Crèmerie Chez Mamie s’étendre à Saint-Georges, là où nos grands-parents ont fondé la toute première succursale de Pizza Salvatoré, a une portée toute particulière pour notre famille, a indiqué Élisabeth Abbatiello, vice-présidente aux communications et au rayonnement du Groupe Abbatiello. Ce projet, imaginé par la troisième génération et nos parents, s’inscrit dans la continuité d’un héritage entrepreneurial profondément enraciné en Beauce depuis près de 60 ans. »

Au-delà de l’ouverture locale, le communiqué précise que cinq succursales sont déjà en activité ailleurs au Québec depuis 2025 et qu’une dizaine d’autres devraient voir le jour au printemps 2026.
 

