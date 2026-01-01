Air Canada suspend ses vols vers Cuba

Air Canada annonce la suspension de ses vols vers Cuba en raison d’une pénurie de carburant d’aviation sur l’île.

La compagnie aérienne affirme avoir pris cette décision après que le gouvernement cubain a indiqué que le carburant d’aviation ne serait plus disponible dans les aéroports cubains à compter de mardi.

Cuba est confrontée à une crise énergétique qui s’aggrave en raison du blocus américain sur les livraisons de pétrole à cette nation des Caraïbes.

Air Canada précise qu’elle enverra dans les prochains jours des vols à vide vers le sud afin de rapatrier environ 3000 clients.

Air Transat et West Jet/Sunwing ont toutes deux déclaré qu’elles avaient l’intention de maintenir leurs vols comme prévus malgré l’annonce concernant le carburant.

La suspension des vols d'Air Canada commence lundi.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:AC)

La Presse Canadienne