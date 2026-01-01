Nous joindre
Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce

Quelque 120 participants au Rendez-vous RH

durée 16h15
5 février 2026
Par Salle des nouvelles

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a rassemblé, mercredi, près de 120 membres de la communauté d’affaires au Centre Caztel de Sainte-Marie, dans le cadre de son Rendez-vous RH.

Cet événement annuel, présenté par le Cégep Beauce-Appalaches, a une fois de plus permis de réunir entrepreneurs et gestionnaires en ressources humaines afin de favoriser les échanges et de s’inspirer de bonnes pratiques RH. Les participants ont également eu l’occasion de visiter plusieurs kiosques d’entreprises offrant des services en lien avec les ressources humaines.

Ils ont aussi assisté à la conférence de l’École d’Entrepreneurship de Beauce portant sur les grands défis RH des gestionnaires. Cette conférence dynamique a mis en lumière les principaux enjeux auxquels sont confrontés les gestionnaires RH. Les échanges entre les participants sur les thèmes abordés ont contribué à rendre le format interactif et particulièrement enrichissant.

Événement à venir

La CCINB, en collaboration avec le Cégep Beauce-Appalaches, offrira prochainement une formation sur l’utilisation de ChatGPT au travail. Conçue pour les personnes souhaitant dépasser les bases et développer de véritables réflexes d’efficacité numérique, cette formation de niveau intermédiaire à avancer permettra de découvrir des approches plus stratégiques ainsi que des fonctionnalités souvent méconnues, mais extrêmement puissantes.

Les participants apprendront à utiliser ChatGPT non seulement comme un outil de rédaction ou de recherche, mais comme un véritable partenaire capable de soutenir leur organisation, structurer leurs projets et accélérer leurs processus.

La formation aura lieu en mode virtuel le 11 février prochain, de 9 h à 12 h. Pour obtenir plus d’informations ou pour s’inscrire, les personnes intéressées sont invitées à visiter le ccinb.ca/activite.

