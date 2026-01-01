Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Vingt-neuf récipiendaires

Relève agricole: Avantis Coopérative remet 166 000 $ en bourses

durée 08h00
12 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quelque 29 jeunes producteurs agricoles, principalement de Chaudière-Appalaches se sont partagé un montant total de 165 946 $ en bourses, provenant du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole d'Avantis Coopérative.

La distribution s'est effectuée dans le cadre de la 7e Assemblée générale annuelle de la coop, qui s'est déroulée en mode hybride, ce mercredi 10 février, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Depuis les débuts d’Avantis, plus de 1,1 million de dollars ont été remis en bourses à la relève par ce Fonds, à plus de 70 jeunes producteurs agricoles. Pour avoir accès à cette bourse, ces jeunes  producteurs de la relève devaient déposer leur candidature auprès de leur coopérative et répondre à des critères généraux, dont celui d'être âgé entre 18 et 40 ans.

«La relève agricole étant une priorité pour notre coopérative, ce programme vise à former les futurs leaders coopératifs et soutenir les jeunes producteurs agricoles pour assurer la pérennité de l’agriculture  dans nos régions [...] Le Fonds contribue pactivement à la réussite et à l’essor des agricultrices et agriculteurs de demain», a affirmé le résident de la coopérative, Frédéric Martineau. 

Voici la liste des 29 récipiendaires se méritant une bourse en 2026. 

3e année dans le programme

Philippe Carrier
Producteur laitier de Saint-Ludger 

Félix Couture
Producteur de grandes cultures de Saint-Éphrem 

Véronique Demers
Productrice laitière de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 

Caroline Gauthier
Productrice porcine de Saint-Irénée 

Raphaël Lachance
Producteur laitier de Saint-Gédéon 

Jocelyn Lantagne
Producteur laitier et acéricole de Saint-Gervais 

Étienne Lazure
Producteur laitier de Audet 

Maxime Néron
Producteur porcin, bovin et céréalier de La Malbaie 

Anthony Rodrigue
Producteur laitier de Saint-Côme-Linière 

Nicolas Ten Have
Producteur laitier, porcin et céréalier de Saint-Charles

Emmanuelle Vincent
Productrice laitière et de grandes cultures de Saint-Anselme

2e année dans le programme

Caroline Bérubé
Productrice laitière de Lévis

Mickaël Breton
Producteur laitier de Saint-Vallier 

Isabelle Dionne
Productrice laitière de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Jacquelin Ferland
roducteur avicole de Sainte-Marguerite 

Jean-Sébastien Gamache
Producteur laitier et céréalier de L'Islet 

Patrick Pelletier
Producteur laitier et de grandes cultures de Kamouraska 

Vincent Poliquin
Producteur laitier et acéricole de Saint-Gervais 

Francis Rodrigue
Producteur bovin de Beauceville 

Amélie Roy
Productrice laitière de Beauceville 

1ère année dans le programme

Anthony Breton-Robert
Producteur laitier et de grandes cultures de Saint-Anselme

Manon Gosselin
Productrice laitière de Sainte-Marie 

Louis-Philippe Hudon
Producteur laitier et céréalier de Saint-Henri 

Marie-Ève Lehoux
Productrice laitière de Saint-Elzéar 

Anthony Lence Roy
Producteur bovin et acéricole de Saint-Alfred 

Kéven Mercier
Producteur laitier et de grandes cultures de Beaumont 

Frédéric Prémont
roducteur maraîcher de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

Nicolas Ruel
Producteur laitier et de grandes cultures de Saint-Charles-de-Bellechasse

Jason Turgeon
Producteur laitier de Saint-Charles-de-Bellechasse

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un quart des Canadiens ont été victimes de fraude ou d'extorsion, selon un sondage

Publié hier à 10h00

Un quart des Canadiens ont été victimes de fraude ou d'extorsion, selon un sondage

Un Canadien sur quatre déclare avoir été victime de fraude ou d'extorsion, selon un nouveau sondage Léger. Ce coup de sonde, qui a été réalisé en ligne et pour lequel aucune marge d'erreur ne peut être attribuée, a été mené auprès de 1536 Canadiens entre le 6 et le 9 février 2026. Les résultats indiquent que 25 % des Canadiens ont été victimes ...

LIRE LA SUITE
Avantis Coopérative: une ristourne de 5,3 millions $ aux membres

Publié hier à 9h15

Avantis Coopérative: une ristourne de 5,3 millions $ aux membres

Avec des ventes de  671,4 millions de dollars pour l’exercice financier 2024-2025, Avantis Coopérative a enregistré un excédent de 17,6 M$, le plus élevé des dernières années, se traduisant par une ristourne aux membres de 5,3 millions de dollars. C'est le bilan qui a été livré par les grands dirigeants de la société, dans le cadre de la 7e ...

LIRE LA SUITE
La « Crèmerie Chez Mamie » s'installe à Saint-Georges

Publié le 10 février 2026

La « Crèmerie Chez Mamie » s'installe à Saint-Georges

Une nouvelle crèmerie ouvrira ses portes le 2 juin à Saint-Georges, alors que le Groupe Abbatiello implantera une succursale de « Crèmerie Chez Mamie » au 3103, 127ᵉ Rue. Il s’agira de la première adresse de cette bannière dans la région. L’établissement prendra place dans un bâtiment actuellement en transformation, qui abritait jusqu’à récemment ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge