Vingt-neuf récipiendaires
Relève agricole: Avantis Coopérative remet 166 000 $ en bourses
Quelque 29 jeunes producteurs agricoles, principalement de Chaudière-Appalaches se sont partagé un montant total de 165 946 $ en bourses, provenant du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole d'Avantis Coopérative.
La distribution s'est effectuée dans le cadre de la 7e Assemblée générale annuelle de la coop, qui s'est déroulée en mode hybride, ce mercredi 10 février, au Centre Caztel de Sainte-Marie.
Depuis les débuts d’Avantis, plus de 1,1 million de dollars ont été remis en bourses à la relève par ce Fonds, à plus de 70 jeunes producteurs agricoles. Pour avoir accès à cette bourse, ces jeunes producteurs de la relève devaient déposer leur candidature auprès de leur coopérative et répondre à des critères généraux, dont celui d'être âgé entre 18 et 40 ans.
«La relève agricole étant une priorité pour notre coopérative, ce programme vise à former les futurs leaders coopératifs et soutenir les jeunes producteurs agricoles pour assurer la pérennité de l’agriculture dans nos régions [...] Le Fonds contribue pactivement à la réussite et à l’essor des agricultrices et agriculteurs de demain», a affirmé le résident de la coopérative, Frédéric Martineau.
Voici la liste des 29 récipiendaires se méritant une bourse en 2026.
3e année dans le programme
Philippe Carrier
Producteur laitier de Saint-Ludger
Félix Couture
Producteur de grandes cultures de Saint-Éphrem
Véronique Demers
Productrice laitière de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Caroline Gauthier
Productrice porcine de Saint-Irénée
Raphaël Lachance
Producteur laitier de Saint-Gédéon
Jocelyn Lantagne
Producteur laitier et acéricole de Saint-Gervais
Étienne Lazure
Producteur laitier de Audet
Maxime Néron
Producteur porcin, bovin et céréalier de La Malbaie
Anthony Rodrigue
Producteur laitier de Saint-Côme-Linière
Nicolas Ten Have
Producteur laitier, porcin et céréalier de Saint-Charles
Emmanuelle Vincent
Productrice laitière et de grandes cultures de Saint-Anselme
2e année dans le programme
Caroline Bérubé
Productrice laitière de Lévis
Mickaël Breton
Producteur laitier de Saint-Vallier
Isabelle Dionne
Productrice laitière de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Jacquelin Ferland
roducteur avicole de Sainte-Marguerite
Jean-Sébastien Gamache
Producteur laitier et céréalier de L'Islet
Patrick Pelletier
Producteur laitier et de grandes cultures de Kamouraska
Vincent Poliquin
Producteur laitier et acéricole de Saint-Gervais
Francis Rodrigue
Producteur bovin de Beauceville
Amélie Roy
Productrice laitière de Beauceville
1ère année dans le programme
Anthony Breton-Robert
Producteur laitier et de grandes cultures de Saint-Anselme
Manon Gosselin
Productrice laitière de Sainte-Marie
Louis-Philippe Hudon
Producteur laitier et céréalier de Saint-Henri
Marie-Ève Lehoux
Productrice laitière de Saint-Elzéar
Anthony Lence Roy
Producteur bovin et acéricole de Saint-Alfred
Kéven Mercier
Producteur laitier et de grandes cultures de Beaumont
Frédéric Prémont
roducteur maraîcher de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Nicolas Ruel
Producteur laitier et de grandes cultures de Saint-Charles-de-Bellechasse
Jason Turgeon
Producteur laitier de Saint-Charles-de-Bellechasse