Relève agricole: Avantis Coopérative remet 166 000 $ en bourses

Quelque 29 jeunes producteurs agricoles, principalement de Chaudière-Appalaches se sont partagé un montant total de 165 946 $ en bourses, provenant du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole d'Avantis Coopérative.

La distribution s'est effectuée dans le cadre de la 7e Assemblée générale annuelle de la coop, qui s'est déroulée en mode hybride, ce mercredi 10 février, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Depuis les débuts d’Avantis, plus de 1,1 million de dollars ont été remis en bourses à la relève par ce Fonds, à plus de 70 jeunes producteurs agricoles. Pour avoir accès à cette bourse, ces jeunes producteurs de la relève devaient déposer leur candidature auprès de leur coopérative et répondre à des critères généraux, dont celui d'être âgé entre 18 et 40 ans.

«La relève agricole étant une priorité pour notre coopérative, ce programme vise à former les futurs leaders coopératifs et soutenir les jeunes producteurs agricoles pour assurer la pérennité de l’agriculture dans nos régions [...] Le Fonds contribue pactivement à la réussite et à l’essor des agricultrices et agriculteurs de demain», a affirmé le résident de la coopérative, Frédéric Martineau.

Voici la liste des 29 récipiendaires se méritant une bourse en 2026.

3e année dans le programme

Philippe Carrier

Producteur laitier de Saint-Ludger

Félix Couture

Producteur de grandes cultures de Saint-Éphrem

Véronique Demers

Productrice laitière de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie

Caroline Gauthier

Productrice porcine de Saint-Irénée

Raphaël Lachance

Producteur laitier de Saint-Gédéon

Jocelyn Lantagne

Producteur laitier et acéricole de Saint-Gervais

Étienne Lazure

Producteur laitier de Audet

Maxime Néron

Producteur porcin, bovin et céréalier de La Malbaie

Anthony Rodrigue

Producteur laitier de Saint-Côme-Linière

Nicolas Ten Have

Producteur laitier, porcin et céréalier de Saint-Charles

Emmanuelle Vincent

Productrice laitière et de grandes cultures de Saint-Anselme

2e année dans le programme

Caroline Bérubé

Productrice laitière de Lévis

Mickaël Breton

Producteur laitier de Saint-Vallier

Isabelle Dionne

Productrice laitière de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Jacquelin Ferland

roducteur avicole de Sainte-Marguerite

Jean-Sébastien Gamache

Producteur laitier et céréalier de L'Islet

Patrick Pelletier

Producteur laitier et de grandes cultures de Kamouraska

Vincent Poliquin

Producteur laitier et acéricole de Saint-Gervais

Francis Rodrigue

Producteur bovin de Beauceville

Amélie Roy

Productrice laitière de Beauceville

1ère année dans le programme

Anthony Breton-Robert

Producteur laitier et de grandes cultures de Saint-Anselme

Manon Gosselin

Productrice laitière de Sainte-Marie

Louis-Philippe Hudon

Producteur laitier et céréalier de Saint-Henri

Marie-Ève Lehoux

Productrice laitière de Saint-Elzéar

Anthony Lence Roy

Producteur bovin et acéricole de Saint-Alfred

Kéven Mercier

Producteur laitier et de grandes cultures de Beaumont

Frédéric Prémont

roducteur maraîcher de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

Nicolas Ruel

Producteur laitier et de grandes cultures de Saint-Charles-de-Bellechasse

Jason Turgeon

Producteur laitier de Saint-Charles-de-Bellechasse