La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce officiellement en activité

À la suite du regroupement annoncé l'an dernier, entre la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et celle du Sud de la Chaudière, la nouvelle entité du Cœur-de-la-Beauce est officiellement en activité depuis le début de 2026.

Avec plus de 145 employés, le nouvel établissement comprend sur son territoire quelque six centres libre-service, avec guichets automatiques, ainsi que sept centres de services à Beauceville, La Guadeloupe, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Martin, et Saint-Victor. Ce nombre inclut le siège social, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Selon la directrice générale de l'institution financière, Claudia Faucher, ce regroupement «favorisera l'accessibilité, la spécialisation des ressources, le partage du savoir-faire et la complémentarité des expertises au service des membres et clients.»

Pour sa part, la présidente du conseil d’administration, Joëlle Girard, estime que «le nouveau nom représente mieux le territoire desservi, ainsi que notre désir de demeurer un levier important pour la vitalité de notre communauté. La mission et les valeurs de l’organisation demeurent les mêmes. C’est un nouveau nom, mais le même engagement.»

À la table du CA, la présidente Girard est appuyée par André St-Pierre (vice-président), Maryanne Bélanger (secrétaire), ainsi que des administrateurs Guillaume Faucher, Pier-Luc Fortin, Mathieu Giguère, Geneviève Lachance, Catherine Leblanc, Nadia Parent, Chantal Rancourt et Karine Veilleux.