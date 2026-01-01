Qualité du lait: la Ferme Gagnonval à nouveau grande championne

Pour une deuxième année consécutive, la Ferme Gagnonval, de Sainte-Hénédine, a décroché le prix de Grand champion Qualité du lait, décerné par le Club de l’Excellence de la coopérative laitière Agropur.

La distinction a été remise dans le cadre de la 87ᵉ Assemblée générale annuelle l'entreprise.

Sélectionnée parmi 13 finalistes, la Ferme Gagnonval, qui a été fondée en 1985 par les frères Daniel et Marc Gagnon, a produit «un lait d’une qualité exemplaire», maintenue avec une constance remarquable tout au long de l’année, grâce à son troupeau de race Holstein.

Le jury de sélection a observé que, pour assurer une qualité constante jour après jour, les frères Gagnon avaient démontré «une grande capacité d’observation et d’adaptation», en ajustant continuellement leurs pratiques, «un défi quotidien qu’ils ont relevé avec discipline et passion.»

«Le fait de remporter ce prix est une excellente façon de terminer notre carrière. Cela représente l'aboutissement d'une belle collaboration entre deux frères et de relations solides avec nos intervenants. Pour atteindre de hauts standards de qualité, il faut être passionnés et déterminés, et surtout, doux, calmes et respectueux envers les animaux», a témoigné Marc Gagnon au moment de recevoir le prix.

Rappelons qu'Agropur est la plus grande coopérative laitière au Canada et l’un des principaux fournisseurs de produits laitiers dans le secteur du détail, des services alimentaires et industriels en Amérique du Nord.