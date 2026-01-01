Relocalisation annoncée du garage du Groupe CAMBI

Le Groupe CAMBi, qui fournit des services paramédicaux et préhospitaliers, relocalisera à moyen terme son garage de mécanique sur un nouveau site à Beauceville.

C'est ce qu'a confirmé le directeur général de l'entreprise, Claude Lachance, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

À cet effet, le groupe vient d'acquérir un terrain sur la 181e rue du parc industriel de Beauceville, au coût de 22 000 $. La transaction a été approuvée à la séance du conseil municipal, tenue ce lundi 2 mars.

La localisation du terrain, à proximité de l'Autoroute Robert-Cliche, et sa superficie, ont été les principaux facteurs qui ont motivé cet achat, a fait savoir le directeur général.

L'actuel garage, installé au coin de la route Fraser et de la 7e avenue, abrite deux ambulances. Il assure aussi l'entretien mécanique de 80% de la flotte d'une cinquantaine de véhicules, desservant 20 points de service.

M. Lachance, qui supervise le travail de quelque 350 employés, a signalé que cette relocalisation n'affectera pas le siège social du groupe, qui restera sur le boulevard Renault à Beauceville.