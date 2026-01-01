Nous joindre
Participation du ministre Samuel Poulin

Fin des activités de la Semaine du manufacturier

durée 15h00
28 février 2026
Par Salle des nouvelles

La cinquième Semaine du manufacturier  s’est conclue hier, aux installations de Novatech à Saint-Agapit, en présence du ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin.

Cette visite marque la dernière étape d’une tournée organisée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), qui a permis à des  jeunes de découvrir des entreprises manufacturières partout au Québec. 

Tout au long de la semaine, des groupes de jeunes ont été accueillis dans plusieurs usines  afin de découvrir concrètement les carrières offertes par ce secteur clé de l’économie  québécoise. À Saint-Agapit, le ministre Samuel Poulin a pris part aux activités aux côtés des élèves et des équipes de Novatech. 

Les élèves de l’École Beaurivage et de l’École de l’Aubier ont pu visiter les installations,  rencontrer les employés et participer à des activités interactives conçues pour rendre la  découverte des métiers manufacturiers concrète et accessible. Ces échanges leur ont permis  de mieux comprendre la réalité du travail en usine aujourd’hui, dans des environnements  modernes, technologiques et en constante évolution. 

La Semaine du manufacturier aura permis de multiplier les rencontres entre les entreprises  et la relève partout au Québec. En ouvrant leurs portes, les entreprises participantes  contribuent à faire évoluer la perception du secteur et à susciter l’intérêt pour des carrières  stimulantes, bien rémunérées et porteuses d’avenir. 

Dans un contexte où l’industrie doit faire face à un important renouvellement de sa main d’œuvre, ces initiatives prennent tout leur sens. En 2025, 24,2 % des travailleurs du secteur  manufacturier étaient âgés de 55 ans et plus, ce qui souligne l’importance d’attirer et  d’inspirer la prochaine génération. 

La fabrication demeure le secteur économique le plus important relativement à sa  contribution au PIB du Québec et un moteur essentiel de vitalité économique pour la région. Il joue un rôle essentiel dans l’économie de Chaudière-Appalaches, mais compte toujours  1820 postes vacants. La région offre donc de nombreuses opportunités de carrière pour les  jeunes. 

«Quelle fierté de voir sur le terrain des jeunes passionnés qui formeront la relève  manufacturière de demain. En tant que ministre responsable de la jeunesse et député de  Beauce-Sud, je reconnais à quel point le secteur manufacturier est important et doit être  valorisé. Un secteur très diversifié qui permet à tous d’y trouver son chemin, qui agit comme  pilier de notre économie avec des emplois qui le sont tout autant», a fait savoir Samuel Poulin.

