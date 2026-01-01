Quelque 214 000 $ récoltés pour la Fondation Mobilis

Plus de 1 200 convives ont participé, lundi à ExpoCité, à la 21e soirée-bénéfice de L’International de l’auto de Québec, un événement présidé par le directeur général de St-Georges GM, Sébastien Bolduc.

L'évènement au profit de la Fondation Mobilis, a permis d'amasser un grand total de 214 000 $ grâce aux contributions des donateurs et au tirage moitié-moitié.

«Chaque activité de financement contribue directement à améliorer la vie de nos bénéficiaires. C’est en rencontrant ces personnes que l’on mesure réellement l’impact positif de notre engagement collectif«, a indiqué Francis Labbé, nouveau président de la Fondation Mobilis.

Rappelons que cet organisme redonne chaque année dans la communauté, afin de soulager les conditions des personnes ayant un problème de mobilité. Ce mouvement de générosité est une initiative des concessionnaires d’automobiles et de camions lourds membres de la Corporation Mobilis.

La soirée-bénéfice a marqué le début officiel du 43e International de l’auto de Québec, qui se tient jusqu'au 8 mars au Centre de Foires d’ExpoCité de Québec.