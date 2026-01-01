Avantis Coopérative investit 460 000 $ dans son magasin BMR de Lambton 

Par voie de communiqué de presse, Avantis Coopérative a annoncé aujourd'hui la réalisation d’importants travaux de rénovation à son magasin BMR Avantis de Lambton, représentant un investissement de 460 000 $.

Ces travaux visent une transformation complète du magasin, afin d’améliorer l’expérience client et optimiser les espaces pour l’équipe en place à même les installations actuelles.

Les travaux comprennent des changements structurels intérieurs importants pour améliorer la fluidité de la circulation pour la clientèle en magasin. Un réaménagement complet et une optimisation des étalages en hauteur ramènera le magasinage sur un seul plancher de vente. Les 5 200 pieds carrés de surface seront entièrement refaits pour offrir aux entrepreneurs et aux consommateurs des départements outillage et peinture entièrement repensés. L’ensemble du centre de rénovation sera transformé avec les derniers concepts de marchandisage de BMR, en plus d’améliorer l’efficacité énergétique.

L’extérieur du commerce de détail sera également modernisé et renouvelé au goût du jour. Les travaux prévoient un changement de l’emplacement de l’entrée du magasin et la refonte de la façade extérieure.

Mentionnons que ce projet est réalisé grâce au gouvernement du Québec dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité. Signalons que le magasin BMR Avantis de Lambton emploie un total de 16 personnes.

« Ces travaux de mise à niveau témoignent de notre engagement à offrir un environnement de magasinage fonctionnel, moderne et attrayant, autant pour nos clients que pour nos employés. Il s’agit d’un investissement stratégique pour améliorer notre expérience client et renforcer le rayonnement de notre magasin BMR Avantis de Lambton dans sa communauté », a souligné le chef de la direction d'Avantis Coopérative, Michel Delisle.