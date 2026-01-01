Prix de l’essence: des écarts importants dans la région

Alors que la hausse du coût des produits pétroliers se poursuit, les écarts se maintiennent sur le territoire quant au prix d'achat à la pompe.

Cet écart est de huit sous francs du litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges.

En effet, selon un relevé visuel fait peu avant 8 h ce matin par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur 6/46 Irving du boulevard Renault affichait 179,2 ¢/litre, alors que le Couche-Tard/Esso, face au Carrefour Saint-Georges, vendait le même produit à 187,2 ¢/litre.

Signalons que lors de notre relevé du 18 mars, il en coûtait 7 ¢/litre moins cher sur le territoire beaucevillois, et 8 ¢/litre moindre dans la capitale beauceronne. À ces mêmes essenceries, la différence est de 16 ¢ pour le carburant diesel (239,9 vs 255,9).

Sainte-Marie dépasse légèrement Saint-Georges, selon les données de la Régie de l’énergie du Québec publiées ce matin: 187,9 ¢/litre pour de l'essence ordinaire.

Et comme c'est généralement le cas, les produits pétroliers les moins chers en Beauce se retrouvent à Saint-Lambert-de-Lauzon. Ainsi, toujours selon la Régie, les deux stations-service (Shell et Ultramar) sur la rue du Pont, de part et d'autre de l'Autoroute 73, affichent le litre d'essence ordinaire à 169,9 ¢/litre. Une différence de 18 sous avec Sainte-Marie.