Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Hausse des produits pétroliers

Prix de l’essence: des écarts importants dans la région

durée 10h00
1 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Alors que la hausse du coût des produits pétroliers se poursuit, les écarts se maintiennent sur le territoire quant au prix d'achat à la pompe.

Cet écart est de huit sous francs du litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges.

En effet, selon un relevé visuel fait peu avant 8 h ce matin par EnBeauce.com, le prix au Dépanneur 6/46 Irving du boulevard Renault affichait 179,2 ¢/litre, alors que le Couche-Tard/Esso, face au Carrefour Saint-Georges, vendait le même produit à 187,2 ¢/litre.

Signalons que lors de notre relevé du 18 mars, il en coûtait 7 ¢/litre moins cher sur le territoire beaucevillois, et 8 ¢/litre moindre dans la capitale beauceronne. À ces mêmes essenceries, la différence est de 16 ¢ pour le carburant diesel (239,9 vs 255,9).

Sainte-Marie dépasse légèrement Saint-Georges, selon les données de la Régie de l’énergie du Québec publiées ce matin: 187,9 ¢/litre pour de l'essence ordinaire.

Et comme c'est généralement le cas, les produits pétroliers les moins chers en Beauce se retrouvent à Saint-Lambert-de-Lauzon. Ainsi, toujours selon la Régie, les deux stations-service (Shell et Ultramar) sur la rue du Pont, de part et d'autre de l'Autoroute 73, affichent le litre d'essence ordinaire à 169,9 ¢/litre. Une différence de 18 sous avec Sainte-Marie.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Publié le 3 avril 2026

Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Huit entreprises de Beauce-Etchemins ont été désignées lauréates locales dans le cadre de la 28e édition du Défi OSEntreprendre, à la suite de l’évaluation des candidatures par un jury régional le 26 mars. Cette reconnaissance leur permet d’accéder à la sélection régionale, dont le gala se tiendra le 29 avril à Salle Méchatigan de ...

LIRE LA SUITE
Autobus des Érables vote un mandat unanime pour 14 jours de grève

Publié le 2 avril 2026

Autobus des Érables vote un mandat unanime pour 14 jours de grève

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Autobus des Érables–CSN ont adopté à l’unanimité, par voie de scrutin secret, un mandat de 14 jours de grève à déclencher au moment jugé opportun. « Depuis le 2 décembre dernier, nous avons tenu huit séances de négociation. Nous avons retravaillé une bonne partie de la convention ...

LIRE LA SUITE
Plus de 60 exposants au Salon de la restauration

Publié le 27 mars 2026

Plus de 60 exposants au Salon de la restauration

C’est plus d’une soixantaine d’exposants, incluant une dizaine de transformateurs bioalimentaires de la région, qui ont participé au Salon ARQ Contacts Chaudière-Appalaches. Organisé par l’Association Restauration Québec (ARQ), en collaboration avec Aliments du Québec, l'événement s'est déroulé le 17 mars à La cache à Maxime de Scott. À cette ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge