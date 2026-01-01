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Siège social à Sainte-Marie

Avantis Coopérative encore lauréate parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

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14 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Grâce à son rendement global et sa croissance soutenue, Avantis Coopérative a conservé son titre de lauréate du programme des Sociétés les Mieux gérées au Canada pour l'année 2026.

La robustesse de sa gouvernance et la rigueur avec laquelle l’organisation assure le suivi de son plan stratégique demeurent des piliers d’excellence sur lesquels Avantis Coopérative s’appuie pour adapter  ses grandes orientations d’affaires à la réalité de ses marchés, expliquent les administrateurs de l'entreprise.

Au cours de la dernière année, l’équilibre du portefeuille de l’organisation entre ses trois grands secteurs d’activité – l’agriculture, la machinerie et  le commerce de détail – a guidé des décisions structurantes visant à renforcer durablement son modèle  d’affaires. Cette volonté s’est concrétisée par l’ajout de la bannière Pronature, l’acquisition de quatre nouveaux centres de rénovation, l’implantation d’un agrizone régional, la consolidation de certains établissements en machinerie, ainsi que le déploiement d’un nouveau logiciel de gestion de concession et d’un service routier.

Elle s’est également traduite par l’intégration du nouveau partenariat avec Groupe Girouard et par la poursuite des initiatives agricoles nécessaires pour ajuster l’offre, accroître la  performance et mieux répondre aux besoins évolutifs des membres propriétaires. La culture d’excellence  se manifeste aussi dans le développement de nouvelles approches avec les entrepreneurs et les  producteurs agricoles afin de demeurer un fournisseur de choix. 

« Depuis notre arrivée parmi les sociétés les Mieux gérées en 2024, c’est une immense fierté pour  Avantis de faire vivre, jour après jour, une culture d’entreprise forte, enracinée dans nos valeurs et portée  par l’engagement exceptionnel de nos 1 400 coéquipiers. Cette reconnaissance renouvelée témoigne de  notre capacité à maintenir une performance soutenue, à livrer les résultats attendus par nos membres  propriétaires et à poursuivre notre croissance avec rigueur et ambition. Après sept ans d’existence, nous  constatons avec fierté que les efforts investis pour bâtir un milieu mobilisateur et performant portent leurs fruits. Se mesurer aux meilleures entreprises canadiennes est un honneur, et nous partageons ce titre  avec nos membres, nos clients et nos partenaires d’affaires, qui nous font confiance et comptent sur  nous chaque jour », a déclaré, par voie de communiqué de presse, le chef de la direction d’Avantis Coopérative, Michel Delisle. 

Rappelons que le programme des Sociétés les Mieux gérées du Canada, qui a été lancé en 1993, récompense les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dollars.

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