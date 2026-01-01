Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Date inconnue

Autobus des Érables vote un mandat unanime pour 14 jours de grève

durée 16h15
2 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Autobus des Érables–CSN ont adopté à l’unanimité, par voie de scrutin secret, un mandat de 14 jours de grève à déclencher au moment jugé opportun.

« Depuis le 2 décembre dernier, nous avons tenu huit séances de négociation. Nous avons retravaillé une bonne partie de la convention collective, qui était désuète. Nous avons presque terminé les clauses normatives et, outre celles à incidences financières, il ne reste qu’une seule demande que l’employeur refuse d’accorder, sans fournir d’explication rationnelle. La dynamique à la table de négociation n’est pas mauvaise, mais, ce matin, nous attendions une réponse de l’employeur sur le volet des salaires et avantages sociaux. Or, on a reçu exactement la même offre que l’an dernier, sans aucune bonification. Bref, les membres sont en colère et ça s’est fortement reflété dans le vote d’hier soir », a déclaré le trésorier du syndicat, André Vaillancourt.

« Avec les problèmes d’attraction et de rétention de main-d’œuvre qui existent en Beauce, particulièrement dans le secteur du transport scolaire, offrir des salaires en dessous de la moyenne des autres entreprises du secteur, c’est une atteinte au service aux parents. Avec la hausse du coût de la vie et de celui de l’essence, il y a des salarié-es qui ont deux jobs pour arriver, c’est inacceptable ! On va se battre avec eux pour que ça change », d'ajouter le secrétaire général du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN, François Proulx-Duperré.

Dans la région de Québec et ses environs, pour 2025, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a fixé le revenu viable à 35 872 $ par année pour une personne seule et à 48 099 $ pour une famille monoparentale avec un enfant en CPE.

« Avec un salaire actuel d’environ 20 000 $ par année, les membres s’attendent à une bonification significative de leurs conditions de travail. L’employeur, Sogesco, n’est pas reconnu pour offrir de bons salaires… sans qu’une lutte soit livrée par les syndiqué-es. L’entreprise est historiquement reconnue pour ses nombreux bris de services, directement reliés aux salaires trop bas qu’ils imposent à leurs travailleuses et travailleurs. Mais les membres ont décidé de se battre et nous serons à leurs côtés pour les épauler, jusqu’à l’obtention d’un contrat de travail satisfaisant », a conclu la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN, Josée Dubé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Publié le 3 avril 2026

Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Huit entreprises de Beauce-Etchemins ont été désignées lauréates locales dans le cadre de la 28e édition du Défi OSEntreprendre, à la suite de l’évaluation des candidatures par un jury régional le 26 mars. Cette reconnaissance leur permet d’accéder à la sélection régionale, dont le gala se tiendra le 29 avril à Salle Méchatigan de ...

LIRE LA SUITE
Prix de l’essence: des écarts importants dans la région

Publié le 1 avril 2026

Prix de l’essence: des écarts importants dans la région

Alors que la hausse du coût des produits pétroliers se poursuit, les écarts se maintiennent sur le territoire quant au prix d'achat à la pompe. Cet écart est de huit sous francs du litre en faveur de Beauceville, si on fait le plein d'essence ordinaire à cet endroit, plutôt qu'à Saint-Georges. En effet, selon un relevé visuel fait peu avant 8 ...

LIRE LA SUITE
Plus de 60 exposants au Salon de la restauration

Publié le 27 mars 2026

Plus de 60 exposants au Salon de la restauration

C’est plus d’une soixantaine d’exposants, incluant une dizaine de transformateurs bioalimentaires de la région, qui ont participé au Salon ARQ Contacts Chaudière-Appalaches. Organisé par l’Association Restauration Québec (ARQ), en collaboration avec Aliments du Québec, l'événement s'est déroulé le 17 mars à La cache à Maxime de Scott. À cette ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge