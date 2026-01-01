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Beauce-Centre Économique

Audrée St-Hilaire sera conférencière de la Soirée des Sommets 2026 

durée 16h15
19 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Copropriétaire de la Ferme Laitière St-Hilaire et de trois autres entreprises familiales, Audrey St-Hilaire agira comme conférencière de la Soirée des Sommets 2026 de l'organisme Beauce-Centre Économique.

L'annonce a été faite aujourd'hui en conférence de presse, sur le site même de la ferme laitière, à Saint-Odilon-deCranbourne.

Audrée St-Hilaire viendra partager son parcours, sa vision de l’entrepreneuriat familial et les  réalités liées à la continuité, à l’innovation et à la transmission d’une entreprise d’une génération à l’autre dans une conférence intitulée L’agriculture en famille, au  fil des générations.

Rappelons que la Soirée des Sommets, qui vise à mettre en lumière  l’excellence, le dynamisme et la contribution des entreprises au rayonnement régional, aura lieu le 22 octobre prochain au Centre Frameco de  Saint-Joseph-de-Beauce.

Outre la conférence de presse, on soulignera le travail de cinq personnalités d’affaires du territoire.

«La Soirée des Sommets est un moment privilégié pour rassembler les gens d’affaires, les  entrepreneurs, les partenaires et les leaders de notre territoire. En accueillant Audrée St-Hilaire  comme conférencière, nous souhaitons mettre de l’avant un parcours authentique, enraciné dans  notre région, qui témoigne de la force de nos entreprises familiales et de leur importance dans le  développement économique de Beauce-Centre», a déclaré, la présidente de Beauce-Centre Économique, Dominic Paré.

Les billets pour l'événement seront mis en vente à compter du 27 août prochain sur le  site de Beauce-Centre Économique. Les places étant très limitées, les participants sont invités à  réserver rapidement dès l’ouverture de la billetterie.

 

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