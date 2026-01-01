Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Aussi: nomination d'un directeur général

Un nouveau siège social pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 

durée 15h00
20 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Par voie de communiqué de presse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a annoncé aujourd'hui le déménagement de son siège social dans de nouveaux locaux, dont la construction débutera cet automne sur la route Saint-Martin, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Ce déplacement est devenu inévitable puisque le siège social actuel se trouve en zone inondable. Le  nouvel édifice, propriété du Groupe Immo-Jem Inc offrira un environnement accueillant, propice aux rencontres, alliant confort et confidentialité.  

Le choix de l’emplacement du nouvel établissement est le fruit d’une réflexion sérieuse «qui a pris en compte les nouvelles habitudes transactionnelles des membres, leurs habitudes de déplacement ainsi que les projections de développement de la ville de Sainte-Marie», a déclaré Estelle Lehoux, présidente du conseil  d’administration. 

Lorsque l'édifice ouvrira ses portes au début de l’année 2028, l’ensemble des  activités du siège social actuel sera transféré vers les nouveaux locaux.

Nouveau directeur général

L'établissement financier vient aussi de procéder à la nomination de Lynn Francoeur, à titre de nouveau directeur général.

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables ainsi que d’un microprogramme MBA, il cumule plus de 27 années d’expérience dans le domaine financier, dont 15 années  à des postes de direction. Son parcours lui a permis de développer une solide expertise en gestion stratégique, en performance organisationnelle et en accompagnement  d’équipes. 

«Nous sommes convaincus que son expertise et sa vision contribueront de manière  significative au succès durable et au rayonnement de notre Caisse et sommes impatients  de débuter avec lui cette nouvelle collaboration et de poursuivre ensemble la mission qui  nous unit: soutenir nos membres et contribuer activement au dynamisme de notre communauté» a souligné la présidente de la caisse.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'inflation s'est accélérée à 2,8 % en avril

Publié à 6h00

L'inflation s'est accélérée à 2,8 % en avril

La hausse des prix de l'essence, principalement attribuable à la guerre en Iran, a fait grimper l'inflation à 2,8 % en avril au pays, selon Statistique Canada. Ce chiffre est plus important que celui enregistré en mars, soit 2,4 %, mais il reste inférieur aux attentes des économistes. Selon un sondage mené par Reuters, les économistes ...

LIRE LA SUITE
Audrée St-Hilaire sera conférencière de la Soirée des Sommets 2026 

Publié hier à 16h15

Audrée St-Hilaire sera conférencière de la Soirée des Sommets 2026 

Copropriétaire de la Ferme Laitière St-Hilaire et de trois autres entreprises familiales, Audrey St-Hilaire agira comme conférencière de la Soirée des Sommets 2026 de l'organisme Beauce-Centre Économique. L'annonce a été faite aujourd'hui en conférence de presse, sur le site même de la ferme laitière, à Saint-Odilon-deCranbourne. Audrée ...

LIRE LA SUITE
Les enjeux de la forêt privée mis en lumière

Publié le 17 mai 2026

Les enjeux de la forêt privée mis en lumière

La dernière année a été marquée par plusieurs enjeux économiques, réglementaires et  environnementaux pour la forêt privée. C'est du moins le bilan dressé lors des assemblées générales annuelles du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce et de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), tenues récemment au Centre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge