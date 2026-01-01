Un nouveau siège social pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 

Par voie de communiqué de presse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a annoncé aujourd'hui le déménagement de son siège social dans de nouveaux locaux, dont la construction débutera cet automne sur la route Saint-Martin, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Ce déplacement est devenu inévitable puisque le siège social actuel se trouve en zone inondable. Le nouvel édifice, propriété du Groupe Immo-Jem Inc offrira un environnement accueillant, propice aux rencontres, alliant confort et confidentialité.

Le choix de l’emplacement du nouvel établissement est le fruit d’une réflexion sérieuse «qui a pris en compte les nouvelles habitudes transactionnelles des membres, leurs habitudes de déplacement ainsi que les projections de développement de la ville de Sainte-Marie», a déclaré Estelle Lehoux, présidente du conseil d’administration.

Lorsque l'édifice ouvrira ses portes au début de l’année 2028, l’ensemble des activités du siège social actuel sera transféré vers les nouveaux locaux.

Nouveau directeur général

L'établissement financier vient aussi de procéder à la nomination de Lynn Francoeur, à titre de nouveau directeur général.

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables ainsi que d’un microprogramme MBA, il cumule plus de 27 années d’expérience dans le domaine financier, dont 15 années à des postes de direction. Son parcours lui a permis de développer une solide expertise en gestion stratégique, en performance organisationnelle et en accompagnement d’équipes.

«Nous sommes convaincus que son expertise et sa vision contribueront de manière significative au succès durable et au rayonnement de notre Caisse et sommes impatients de débuter avec lui cette nouvelle collaboration et de poursuivre ensemble la mission qui nous unit: soutenir nos membres et contribuer activement au dynamisme de notre communauté» a souligné la présidente de la caisse.