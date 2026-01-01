Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Huit entreprises de Beauce-Etchemins ont été désignées lauréates locales dans le cadre de la 28e édition du Défi OSEntreprendre, à la suite de l’évaluation des candidatures par un jury régional le 26 mars.

Cette reconnaissance leur permet d’accéder à la sélection régionale, dont le gala se tiendra le 29 avril à Salle Méchatigan de Sainte-Marie.

Les entreprises récompensées proviennent de différents secteurs d’activité, allant des services aux individus jusqu’à l’innovation technologique. Parmi elles, on retrouve notamment LDR Paysagement et La Chouette Boulangère à Saint-Georges, Bubotrek à Beauceville, JD4 inc. à Saint-Victor, ainsi que Noûs Technologies à Saint-Éphrem-de-Beauce.

Dans la catégorie des services aux individus, deux entreprises ont été retenues, soit Café-in à Sainte-Marie et LDR Paysagement. Du côté des services aux entreprises, Garage MPSF de Sainte-Rose-de-Watford a été sélectionnée. La catégorie exploitation, transformation et production regroupe JD4 inc. et La Chouette Boulangère.

En matière d’innovation technologique et technique, Bubotrek et Noûs Technologies ont été choisies pour leurs projets respectifs, tandis que Culture Chaudière-Appalaches a été reconnue dans la catégorie économie sociale.

Pour rappel, ce concours vise à mettre en valeur les initiatives entrepreneuriales à l’échelle locale et régionale. En Beauce-Etchemins, les partenaires économiques soulignent que cette sélection reflète le dynamisme du milieu et la diversité des projets développés sur le territoire.

Les entreprises lauréates tenteront maintenant de se démarquer à l’échelle régionale lors du gala, une étape supplémentaire vers une éventuelle reconnaissance provinciale.