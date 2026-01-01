Défi OSEntreprendre: un record de participation au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches atteint un nouveau sommet de participation à la 28e édition du Défi OSEntreprendre, avec 34 projets présentés par 98 étudiant(e)s sur ses trois campus, en hausse de 13 projets et de 19 étudiant(e)s par rapport à l’an dernier.

Au total, huit projets se sont démarqués lors de la finale locale et représenteront le Cégep aux finales régionales qui se tiendront le 29 avril prochain, à la salle Méchatigan de Sainte-Marie pour la Chaudière-Appalaches et au Théâtre Granada de Sherbrooke pour l’Estrie.

« L’entrepreneuriat continue de prendre une place importante au Cégep. Les étudiant(e)s démontrent un intérêt croissant pour cette discipline et il est inspirant de voir le temps et l’investissement consacrés au développement de projets porteurs. Le Cégep fait maintenant sa part pour contribuer à la relève entrepreneuriale beauceronne », a souligné Charles-Philippe Rodrigue, conseiller à la vie étudiante, entrepreneuriat et développement durable.

La qualité des projets a été soulignée par le jury composé de Cyndia Lacasse, coordonnatrice des services à la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches, Séverine Hilaric, intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, et Maude Blanchette, agente de projets en entrepreneuriat au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord, qui ont salué la créativité, la rigueur et l’engagement des participant(e)s.

Des initiatives porteuses au campus de Saint-Georges

Le grand lauréat, Les rendez-vous entrepreneuriaux du DÉFI Entrepreneur, se démarque par une série d’activités réunissant étudiant(e)s et entrepreneur(e)s autour de conférences, d’ateliers et d’occasions de réseautage. Le projet favorise le développement de compétences comme le leadership, la curiosité et la résilience, tout en créant des liens concrets avec le milieu entrepreneurial.

Quatre projets se sont également démarqués en deuxième place et accèdent eux aussi à la finale régionale.

Avec Un moment pour elles, Vandi Pascaline Kwayama Shalayabwa, Jumi Nadeau et Meadow Bureau proposent un service de manucure à but non lucratif destiné aux personnes aînées. Leur initiative vise à offrir un moment de bien-être, de douceur et de valorisation personnelle, capable de raviver des souvenirs positifs et de renforcer le sentiment de dignité. La manucure, traditionnellement associée à un moment de féminité, de soin de soi et de détente, devient ainsi un moyen simple de créer un espace d’échange intergénérationnel.

Avec le balado Sortir de sa zone, Jenny Mathieu se lance dans un premier projet de création audio. À travers des discussions avec ses invité(e)s, elle explore ce qui pousse à dépasser ses limites, à se réinventer et à aller au-delà de sa zone de confort. Chaque épisode met en lumière des parcours uniques et propose des échanges authentiques, invitant à réfléchir, à oser et à s’inspirer.

Le projet Espace Libre-Marché est un marché solidaire réalisé par Laura Hétu, Fabrice KouaKou et Haitam Oudah, qui prend la forme d’une boutique en ligne exclusive à la communauté étudiante. Les étudiant(e)s peuvent y obtenir gratuitement des articles essentiels du quotidien : panier alimentaire, produits électroniques de base, vaisselle, ustensiles, débarbouillettes, draps, produits de santé et de beauté, etc. Par cette initiative, l’équipe souhaite répondre à des besoins concrets, favoriser l’entraide et contribuer à réduire la précarité étudiante, en offrant un accès simple et digne à des ressources de base.

Enfin, avec Les conseils de Grande Sœur, Arianne Boily propose un livre visant à mieux préparer les jeunes à la vie adulte. Elle aborde des thématiques comme le travail, les finances, la carrière, l’image corporelle et la santé mentale, des sujets encore trop peu discutés auprès des jeunes. Ce guide se veut un outil concret pour les accompagner dans leurs réflexions, les outiller face aux réalités du quotidien et les aider à faire des choix éclairés pour leur avenir.

Des projets créatifs et engagés à Sainte-Marie

Au campus de Sainte-Marie, le projet Sousbois, réalisé par Alexis Ferland, Nathaniel Drouin et Gabriel Nadeau, a obtenu la première place. Les étudiants ont conçu et fabriqué à la main des sous-verres en bois écoresponsable intégrant un ouvre-bouteille, avec la volonté d’offrir un produit de haute qualité. Ils ont ainsi allié durabilité, aspect pratique, esthétique et savoir-faire artisanal.

Le projet Bingo levée de fonds pour Espérance et Cancer, porté par Magali Grégoire, Rosalie Blais, Marianne Vigneault et Chloé Poulin, a obtenu la deuxième place. Grâce à la mobilisation de l’équipe, de partenaires locaux et de la communauté, une soirée chaleureuse a été offerte aux participant(e)s. Les étudiantes ont d’ailleurs dépassé leurs attentes en amassant 8 000 $ pour Espérance et Cancer.

Un projet entrepreneurial bien établi à Lac-Mégantic

Au campus de Lac-Mégantic, le projet Nettoyage Voir Clair, fondé par Arnaud Villemaire, a obtenu la première place. Depuis deux ans, l’étudiant dirige cette entreprise professionnelle de nettoyage de fenêtres, ce qui lui permet de créer son propre emploi d’été tout en offrant un service fiable, de qualité et apprécié dans sa communauté.