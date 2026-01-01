Gala de l’entreprise beauceronne
Le «Jarret d'or» décerné à Groupe RCM
Par Salle des nouvelles
C'est le Groupe RCM, une entreprise de constructions modulaires de Saint-Benoît-Labre, qui a remporté le Jarret d'or, remis dans le cadre du Gala de l’entreprise beauceronne.
La 37e édition s'est encore une fois tenue devant salle comble, ce samedi 23 mai, au Centre de congrès Le Georgesville de Saint-Georges.
Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges, la célébration se déroulait sous la coprésidence d’honneur d'Hélène Méthot et de Samuel Drouin, de Bérubé Audioprothésistes, qui ont livré un message sur l’importance de l’engagement entrepreneurial, du leadership humain et de la relève d’affaires.
« Chaque année, le Gala de l’entreprise beauceronne nous rappelle à quel point notre milieu entrepreneurial est fort, innovant et humain. Derrière chaque entreprise se cachent des gens passionnés, courageux et engagés qui contribuent concrètement à faire avancer notre région. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir les célébrer », a mentionné Karine Couture, présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges.
Dans le cadre de cette édition toute spéciale marquant le 95e anniversaire de la Chambre ainsi que son évolution vers la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges, plusieurs entreprises et personnalités se sont vu remettre les prestigieux prix Jarret soulignant leur parcours, leur innovation et leur contribution exceptionnelle au milieu des affaires.
Voici la liste de tous les récipiendaires:
JARRET ÉDUCATIONS INTERORDRES
Mirage
JARRET ENTREPRISE AGRICOLE
La Terre du 9 - Amélie Lessard
JARRET PROJET D'INVESTISSEMENT
KaseMe
JARRET NOUVELLE ENTREPRISE
Clinique Cybèle
JARRET IMPLICATION SOCIALE
Giroux & Lessard
JARRET MICROENTREPRISE
Impulse par Nancy Paquet
JARRET SERVICES PROFESSIONNELS
Alio - Clinique du mouvement
JARRET INNOVATION
Centre DIXtrAction
JARRET ORGANISME COMMUNAUTAIRE
CJE Beauce-Sud
JARRET L'AILE JEUNESSE
La Pralinière
JARRET REPRENEURIAT
Groupe RCM
JARRET COMMERCE DE DÉTAIL
KaseMe
JARRET ENTREPRISE FAMILIALE
Giroux & Lessard
JARRET AMBASSADEUR DE MARQUE
Groupe RCM
JARRET EMPLOYÉ.E PAR EXCELLENCE
Wio Culture - Nicolas Turcotte-Major
JARRET PRIX DU PUBLIC LES SAVEURS D'ICI
La noix d'érable
JARRET PERSONNALITÉ D'AFFAIRES DE L'ANNÉE
Chez Gérard - Amélie St-Hilaire
JARRET HONORIFIQUE
École de danse Nancy GiIbert
JARRET D'OR
Groupe RCM