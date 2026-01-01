Le «Jarret d'or» décerné à Groupe RCM

C'est le Groupe RCM, une entreprise de constructions modulaires de Saint-Benoît-Labre, qui a remporté le Jarret d'or, remis dans le cadre du Gala de l’entreprise beauceronne.

La 37e édition s'est encore une fois tenue devant salle comble, ce samedi 23 mai, au Centre de congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges, la célébration se déroulait sous la coprésidence d’honneur d'Hélène Méthot et de Samuel Drouin, de Bérubé Audioprothésistes, qui ont livré un message sur l’importance de l’engagement entrepreneurial, du leadership humain et de la relève d’affaires.

« Chaque année, le Gala de l’entreprise beauceronne nous rappelle à quel point notre milieu entrepreneurial est fort, innovant et humain. Derrière chaque entreprise se cachent des gens passionnés, courageux et engagés qui contribuent concrètement à faire avancer notre région. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir les célébrer », a mentionné Karine Couture, présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges.

Dans le cadre de cette édition toute spéciale marquant le 95e anniversaire de la Chambre ainsi que son évolution vers la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges, plusieurs entreprises et personnalités se sont vu remettre les prestigieux prix Jarret soulignant leur parcours, leur innovation et leur contribution exceptionnelle au milieu des affaires.

Voici la liste de tous les récipiendaires:

JARRET ÉDUCATIONS INTERORDRES

Mirage

JARRET ENTREPRISE AGRICOLE

La Terre du 9 - Amélie Lessard

JARRET PROJET D'INVESTISSEMENT

KaseMe

JARRET NOUVELLE ENTREPRISE

Clinique Cybèle

JARRET IMPLICATION SOCIALE

Giroux & Lessard

JARRET MICROENTREPRISE

Impulse par Nancy Paquet

JARRET SERVICES PROFESSIONNELS

Alio - Clinique du mouvement

JARRET INNOVATION

Centre DIXtrAction

JARRET ORGANISME COMMUNAUTAIRE

CJE Beauce-Sud

JARRET L'AILE JEUNESSE

La Pralinière

JARRET REPRENEURIAT

Groupe RCM

JARRET COMMERCE DE DÉTAIL

KaseMe

JARRET ENTREPRISE FAMILIALE

Giroux & Lessard

JARRET AMBASSADEUR DE MARQUE

Groupe RCM

JARRET EMPLOYÉ.E PAR EXCELLENCE

Wio Culture - Nicolas Turcotte-Major

JARRET PRIX DU PUBLIC LES SAVEURS D'ICI

La noix d'érable

JARRET PERSONNALITÉ D'AFFAIRES DE L'ANNÉE

Chez Gérard - Amélie St-Hilaire

JARRET HONORIFIQUE

École de danse Nancy GiIbert

JARRET D'OR

Groupe RCM